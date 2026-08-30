Latvija saplosa Izraēlu Pasaules kausa kvalifikācijā; 30.08.2026.
Latvijas vīriešu basketbola izlase 30. augustā Rīgā 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas otrajā mačā pieveica Izraēlas valstsvienību.
Lieliskais Strautiņš pateicas "fantastiskajiem" Latvijas izlases līdzjutējiem
Līdzjutēju atbalsts palīdzēja Latvijas basketbolistiem izcīnīt uzvaru pār Izraēlu, pēc panākuma sarunā ar žurnālistiem atzina Latvijas basketbola izlases spēlētājs Artūrs Strautiņš.
Jau ziņots, ka Latvijas basketbolisti 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas mačā mājās ar 85:70 pārspēja Izraēlu.
"Gribēju pateikt paldies faniem, jo tas bija fantastiski spēlēt šādā atmosfērā. Fani deva lielu pienesumu šajā uzvarā, tas noteikti mums palīdzēja," teica Strautiņš.
Latvijas basketbolists maču noslēdza ar 29 punktiem, aizvadot savu rezultatīvāko spēli Latvijas izlases rindās. Viņš arī otrās un trešās ceturtdaļas pēdējās sekundēs realizēja svarīgus metienus.
"Darīju to pašu, ko vienmēr, un vienkārši mēģināju komandai palīdzēt uzvarēt," norādīja Strautiņš. "Tiešām nezinu, kad pēdējo reizi [bija divi pēdējo sekunžu metieni], bet labi, ka tā sanāca, jo atspēlējāmies otrajā ceturtdaļā no -10. Mēģināju kaut kā ienest enerģiju, lai turpinātu to arī otrajā puslaikā."
Pirmajā puslaikā latvieši pieļāva teju desmit kļūdas, kamēr trešajā un ceturtajā ceturtdaļā izdevās kļūdu skaitu samazināt uz pusi. Strautiņš izcēla, ka tas bijis arī iemesls, kāpēc pirmajā spēles pusē Izraēla bija vadībā.
"Tas arī bija iepriekšējā spēlē ar Horvātiju, ka kļūdījāmies pārāk bieži. Tas bija arī pārbaudes spēlēs. Tas noteikti bija uzdevumus, kuru mēs mēģinājām izpildīt," skaidroja basketbolists.
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"Izraēla spēlēja agresīvi. Arī [Jams] Madars un [Romāns] Sorkins spēlēja agresīvi. Centāmies arī garajiem neļaut justies tik labi, gājām apakšā pa diviem, lai viņi nevarētu iemest tik viegli punktus. Man liekas, ka mēs arī to labi izdarījām paši," pretiniekus raksturoja latvietis.
K grupā astoņās spēlēs pa septiņām uzvarām ir Vācijai, Horvātijai un Polijai, Latvijas izlasei ir četri panākumi, bet Nīderlandes un Izraēlas basketbolisti ir izcīnījuši pa divām uzvarām un finālturnīrā iekļūt vairs nevar.