Polijā arestēts olimpiskās komitejas vadītājs
Polijā arestēts vietējās Olimpiskās komitejas prezidents Radoslavs Pesevičs.
Viņu ceturtdien Varšavā aizturēja Polijas policijas kibernoziegumu apkarošanas centrālā biroja darbinieki. Viņu apsūdz savas ietekmes izmantošanā par labu dažiem kreditoriem, lai uz citu rēķina atgūtu naudu, kad kriptovalūtu birža “Zondacrypto” atradās uz bankrota sliekšņa. Sestdien Katovices tiesa nolēma viņu paturēt aiz restēm uz trim mēnešiem.
Peseviču, kuru uzskata par tuvu personu Polijas labējo nacionālistu aprindām, valdība apsūdz sakaros ar organizēto noziedzību un Krievijas izlūkdienestiem.
“Radoslavs Pesevičs ir arestēts,” mikroblogošanas vietnē “X” pavēstīja Polijas sporta ministrs Jakubs Rudnickis. “Tāds cilvēks nekad nedrīkstēja būt par Polijas Olimpiskās komitejas prezidentu.” Savukārt iekšlietu ministrs Marcins Kervinskis arestēto funkcionāru nodēvēja par “simbolu ārkārtīgajai korupcijai, kas apsēdusi olimpisko kustību”.
Izmeklēšana pret Peseviču tika sākta aprīlī, liekot Polijas sporta federācijām aicināt viņu atkāpties no amata. Pesevičs bija noslēdzis olimpiskās komitejas vārdā sponsorēšanas līgumu ar “Zondacrypto”, un saskaņā ar līgumu Polijas medaļu ieguvēji 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs Milānā un Kortīnā prēmijas saņemtu kriptovalūtā. Valdība uzskata, ka “Zondacrypto” patiesībā darbojās kā “Ponci shēma”, un tās pazušana nodarīja 350 miljonu zlotu (80 miljonu eiro) zaudējumus, par finanšu piramīdas upuriem kļūstot apmēram 30 000 cilvēku, vēsta “euronews”.
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Vietējie mediji vēsta, ka Pesevičs no “Zondacrypto” vadītāja Pšemislava Krala saņēmis apmēram 40 000 eiro vērtu pulksteni. Pesevičs apgalvo, ka to nopircis par savu naudu. “Notes from Poland” vēsta, ka Krals aizbēga no Polijas, kad sākās izmeklēšana “Zondacrypto” lietā.
Pesevičs ir viens no vairākām augsta ranga amatpersonām, kas iesaistītas “Zondacrypto” lietā. Bijušais tieslietu ministrs un ģenerālprokurors Zbigņevs Zjobro jau aizbēdzis uz ASV, bet viņa bijušais vietnieks Marcins Romanovskis, kā apgalvo, slēpjas Krievijas kontrolētajā Moldovas daļā Piedņestrā.
2025. gadā Polijas prezidenta amatā ievēlētais nacionālistu pārstāvis Karols Navrockis jau trīs reizes uzlicis veto likumprojektiem, kas regulētu kriptovalūtu tirgu.
Navrocka oponents, premjerministrs Donalds Tusks Seimā paziņoja, ka pazudušais “Zondacrypto” dibinātājs Silvestrs Sušeks, visticamāk, ir miris. Viņš apgalvoja, ka “Zondacrypto” lietā ir iesaistīta Krievijas mafijas nauda.
Silvestrs Sušeks nodibināja “Zondacrypto” 2014. gadā un pazuda 2022. gadā. Pēc tam “Zondacrypto” vadību pārņēma Krals.