Latvija saplosa Izraēlu Pasaules kausa kvalifikācijā; 30.08.2026.
Latvijas vīriešu basketbola izlase 30. augustā Rīgā 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas otrajā mačā pieveica Izraēlas valstsvienību.
"Viņš ir mašīna": Gailītis slavē Strautiņu pēc Latvijas pārliecinošās uzvaras pār Izraēlu
Latvijas basketbola izlase mačā ar Izraēlu trešajā un ceturtajā ceturtdaļā veiksmīgi spēlēja aizsardzībā, preses konferencē pēc uzvaras Pasaules kausa kvalifikācijas spēlē atzina Latvijas valstsvienības galvenais treneris Jānis Gailītis. Viņš arī īpaši paslavēja 29 punktus guvušo Artūru Strautiņu.
Latvijas izlases panākumu ar 29 gūtajiem punktiem sekmēja Artūrs Strautiņš, un Gailītis norādīja, ka Strautiņam ir pietiekoši liela meistarība, lai karjeras laikā spēlētu arī Eirolīgā. "Viņš ir mašīna. Man patīk pārliecība un briedums, ko viņš izstaro. Domāju, ka viņa spēle šodien deva lielu pārliecību pārējiem spēlētājiem. Viņš ir nobriedis spēlētājs, pelnījis spēlēt Eirolīgā, bet viņam ir nākamais gads labā komandā," izcēla treneris.
"Izpārdot maču pēc spēles, kādu aizvadījām pirms dažām dienām, palīdzēja spēlētājiem saprast kopienas, kuru viņi pārstāv, spēku. Izlases forma ir kaut kas nozīmīgāks par 12 spēlētājiem ģērbtuvē. Mums bija ļoti svarīgi just šo atbalstu," teica Gailītis.
Ceturtdien latvieši viesos ar 80:115 piekāpās Horvātijas valstsvienība, bet pret Izraēlu ielaida 70 punktus. Treneris atzina, ka horvāti un Izraēlas basketbolisti ir dažādu līmeņu komandas.
"Labi nospēlējām pret Izraēlas līderiem, bijām nedaudz disciplinētāki, konservatīvāki. Ar horvātiem gribējām noteikti toni ar savu agresivitāti, bet respekts pret zvaigznēm neļāva to darīt. Tajā brīdī arī iekļuvām problēmās. Negribējām izskatīties kā maza valsts, kas seko lielajai Horvātijai," skaidroja treneris. "Šodien spēlējām nedaudz atbilstošāk spēlētājiem, nedaudz pazaudējām disciplīnu pirmās un otrās ceturtdaļas laikā, bet otrajā puslaikā diezgan veiksmīgi strādājām aizsardzībā."
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Gailītis vada Latvijas valstsvienību kopš marta beigām, un viņš izcēla, ka šajā periodā svarīga ir komandas kultūra un mentalitāte.
"Mēs nebijām priecīgi par to, ko redzējām pirms trīs četrām dienām. Tā nebija viegla situācija, bet tajā pašā laikā mēs ļoti augstu vērtējam lojalitāti no tiem spēlētājiem, kuri šeit ir. Esam gatavi ar viņiem iet uz priekšu, jo viņi ir lojāli pret savu izlasi. Kādreiz varbūt nesanāks, būs grūti, bet viņi ir šeit," stāstīja treneris.
"Šodien bija trīs vai četri spēlētāji ar pietiekoši nopietnām veselības problēmām un viņi gāja laukumā. Mums ir jādiskutē, kāpēc ir šie spēlētāji, bet nav pārējie," viņš turpināja.
Savukārt Latvijas izlases kapteinis Rihards Lomažs izcēla, ka uzvara pār Izraēlu ir kā atvieglojums pēc zaudējuma pret horvātiem.
"Nav viegli atgūties un parādīt savu raksturu, kā mēs to darījām pirmajā puslaikā beigās. Salauzām spēli ar 10:0 izrāvienu, panācām neizšķirtu. Jau šorīt teicu, ka ir svarīgi visiem būt iesaistītiem spēlē. Tie nav tikai punkti, atlēkušās bumbas, bet arī komandas biedru atbalstīšana. Tas mums palīdzēja. Ir grūti neatstāt 100% uz laukuma, kad arēnā ir šāda atmosfēra," teica basketbolists.
K grupā astoņās spēlēs pa septiņām uzvarām ir Vācijai, Horvātijai un Polijai, Latvijas izlasei ir četri panākumi, bet Nīderlandes un Izraēlas basketbolisti ir izcīnījuši pa divām uzvarām un finālturnīrā iekļūt vairs nevar.