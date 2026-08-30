NBA zvaigznes uguņo: Markanens nodrošina Somijas uzvaru Igaunijā, Vembanjama kaldina Francijas uzvaru Zviedrijā Pasaules kausa kvalifikācijā
Igaunijas vīriešu basketbola izlase svētdien Tallinā cieta zaudējumu 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas otrajā mačā, piekāpjoties Somijai, kuras uzvaru kaldināja NBA kluba Jūtas "Jazz" zvaigzne Lauri Markanens. Savukārt Sanantonio "Spurs" zvaigzne Viktors Vembanjama palīdzēja Francijas izlasei līksmot pēc spēles Zviedrijā.
L grupas cīņā igauņi ar 67:96 (21:21, 14:17, 11:28, 21:30) piekāpās Somijai. Mājinieku labā 15 punktus un piecas rezultatīvas piespēles sakrāja Kristians Kullamē, bet desmit punktus guva Kregors Hermets. Somijas valstsvienībā Lauri Markanens izcēlās ar 21 punktu, desmit atlēkušajām bumbām un diviem bloķētiem metieniem. Pa 18 punktiem guva Edons Madžuni un Olivjē Nkamhua, kura kontā arī astoņas atlēkušās bumbas, bet 15 punktus guva Miro Litls.
Arī otrā šīs grupas cīņā mājinieki piedzīvoja zaudējumu, Zviedrijai Stokholmā ar 69:84 (24:20, 14:18, 16:17, 15:29) piekāpjoties Francijai. Mājiniekiem 23 punktus un septiņas kļūdas sakrāja Pelle Lāšons, bet 16 punktus guva piecas piezīmes nopelnījušais Ludvigs Hokansons. Francijas izlasē Viktors Vembanjama izcēlās ar 18 punktiem, astoņām atlēkušajām bumbām un trim bloķētiem metieniem. Pa 13 punktiem guva Maksims Reno un Metjū Strazels, kura kontā arī sešas rezultatīvas piespēles.
Trešajā grupas cīņā svētdien Slovēnija Ļubļanā uzņems Ungārijas vienību.
Astoņās spēlēs šajā grupā septiņas uzvaras Francijai, piecas - Somijai, četras - Zviedrijai astoņos un Ungārijai septiņos mačos, bet pa trim uzvarām ir Igaunijai astoņās un Slovēnijai septiņās spēlēs.
Trīs labākās no grupu sešām komandām spēlēs Pasaules kausa finālturnīrā.
Jau ziņots, ka Latvijas izlase svētdien Rīgā K grupā ar 85:70 pārspēja Izraēlu, gūstot ceturto uzvaru astoņās spēlēs.