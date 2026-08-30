Latvija saplosa Izraēlu Pasaules kausa kvalifikācijā; 30.08.2026.
Latvijas vīriešu basketbola izlase 30. augustā Rīgā 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas otrajā mačā pieveica Izraēlas valstsvienību.
Artūrs Strautiņš izcili rezultatīvs, Latvijas izlase beidzot ļauj gavilēt līdzjutējiem un sakauj Izraēlu Pasaules kausa kvalifikācijas mačā. FOTO
Latvijas vīriešu basketbola izlase svētdien Rīgā 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas otrajā mačā pieveica Izraēlas valstsvienību, uzvarētāju rindās Artūram Strautiņam gūstot 29 punktus. Latvijas izlase uzvarēja ar 85:70 (21:22, 20:19, 26:17, 18:12).
Pirmā ceturtdaļa pagāja līdzīgā cīņā. Četru punktu pārsvaru pēc Jaira Kravica divpunktu metiena ieguva Izraēlas izlase (7:4) un Latvijas valstsvienība pēc Kristera Zorika pieciem gūtiem punktiem un Artūra Strautiņa trīspunktnieka (11:7). Ceturtdaļa beidzās ar rezultātu 22:21 viesu labā.
Otrās ceturtdaļas sākumā nelielā vadībā bija izraēlieši, kuri ceturtdaļas vidū veica septiņu punktu izrāvienu, pēc Jama Madara trīspunktnieka panāca pārsvaru ar 35:27, bet pēc Itaja Segeva trīspunktu gājiena ieguva līdz tam lielāko pārsvaru spēlē - 40:29. Latvijas izlase atspēlējās ar 10:0 izrāvienu, puslaika pēdējā sekundē trīspunktu metienu realizējot Strautiņam - 41:41.
Otro puslaiku ar pieciem gūtiem Netanela Arci punktiem iesāka Izraēla, taču Strautiņš ar diviem gūtiem punktiem ātrajā uzbrukumā rezultātu izlīdzināja - 46:46. Pēc 7:0 izrāviena, piecus punktus gūstot Strautiņam, Latvijas izlase izvirzījās vadībā ar 58:52. Madars panāca 54:56, taču pēc Kristapa Ķilpa trīspunktu metiena ceturtās ceturtdaļas sākumā Latvijas izlases pārsvars pirmoreiz pārsniedza 10 punktu pārsvaru - 70:58. Pēc vēl viena Strautiņa divpunktu metiena mājinieki panāca 16 punktu pārsvaru - 78:62 un pārliecinošu vadību noturēja līdz spēles beigām.
Jau ziņots, ka šajā grupā svētdien Horvātija izbraukumā ar 101:99 pārspēja Nīderlandi, bet Vācija viesos pagarinājumā ar 96:94 - Poliju.
K grupā astoņās spēlēs pa septiņām uzvarām ir Vācijai, Horvātijai un Polijai, Latvijas izlasei ir četri panākumi, bet Nīderlandes un Izraēlas basketbolisti ir izcīnījuši pa divām uzvarām un finālturnīrā iekļūt vairs nevar.
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Ceturtdien pirmajā otrās kvalifikācijas kārtas mačā Latvijas izlase izbraukumā Zadarā ar 80:115 piekāpās Horvātijas valstsvienībai, bet Izraēla mājas spēlē Rīgā ar 86:106 atzina Polijas pārākumu, Romanam Sorkinam gūstot 26 punktus.
Latvijas un Izraēlas valstsvienības kopš 1992. gada pirms svētdienas cīņas bija tikušās 13 reizes, latviešiem izcīnot četras uzvaras. Oficiālajos Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) turnīros deviņās spēlēs Latvija bija uzvarējusi tikai divreiz - 1993. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā (101:84) un 2004. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra spēlē (80:57). Zaudējumi tika piedzīvoti 1992. gada olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā (69:79), 2003. gada Eiropas meistarsacīkstēs (75:91), 2005. gada Eiropas čempionātā (65:74) un 2011. gada Eiropas meistarsacīkstēs (88:91), kā arī Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīros 2004. (77:79) un 2010. gadā (88:110 un 56:92).
Pēdējo reizi komandas tikās Vācijas Basketbola federācijas Superkausa spēlē 2014. gada 3. augustā, latviešiem zaudējot ar 86:94.
Pārbaudes spēlēs Latvijas basketbolisti izbraukumā ar 86:89 zaudēja Slovēnijai un Rīgā ar 82:84 atzina Ukrainas pārākumu. Mačā ar Ukrainu savainojumā iedzīvojās Kārlis Šiliņš, kurš nedevās līdzi komandai uz Horvātiju un nespēlēs arī šodien.
Izraēlas izlase pārbaudes spēlē Tbilisi ar 90:101 piekāpās Gruzijas valstsvienībai.
Galvenajam trenerim Jānim Gailītim izlasē palīdz treneri Artūrs Visockis-Rubenis un Mārtiņš Gulbis, brīvprātīgais treneris Valdis Razumovskis un fiziskās sagatavotības treneris Oskars Ernšteins.
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Latvijas izlases sastāvs:
Roberts Blumbergs ("Zaragoza", Spānija), Mareks Mejeris ("VEF Rīga"), Artūrs Strautiņš ("Roma SPQR", Itālija), Rihards Lomažs (bez kluba), Klāvs Čavars, Toms Talcis (abi - "Rīgas zeļļi"), Mārtiņš Laksa ("Alftanes", Islande), Mārcis Šteinbergs (Mursijas UCAM, Spānija), Kristaps Ķilps (Toruņas "Polski Cukier", Polija), Anrijs Miška (Ļubļinas "Start", Polija), Kristers Zoriks (Varšavas "Legia", Polija), Toms Leimanis ("Ourense", Spānija).
Izraēlas izlases sastāvs:
Jams Madars, Romans Sorkins (Telavivas "Maccabi"), Kadīns Keringtons, Gajs Palatins, Itajs Segevs (visi - Telavivas "Hapoel"), Jairs Kravics, Netanels Arci (abi - Holonas "Hapoel"), Ītans Burgs, Jotams Hanoči (abi - Jeruzalemes "Hapoel"), Liors Karreira (Ramatganas "Maccabi").