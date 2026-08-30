Oskars Vientiess ar rezultatīvu piespēli kaldina "Teplice" uzvaru Čehijas futbola virslīgas mačā
Foto: Paula Čurkste/LETA
Oskars Vientiess
Futbols

Oskars Vientiess ar rezultatīvu piespēli kaldina "Teplice" uzvaru Čehijas futbola virslīgas mačā

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Latvijas aizsargs Oskars Vientiess svētdien rezultatīvi piespēlēja "Teplice" uzvarā savā laukumā Čehijas augstākās futbola līgas sestās kārtas mačā. "Teplice" ar 2:0 (0:0) pieveica "Jablonec".

Oskars Vientiess ar rezultatīvu piespēli kaldina "...

Vientiess laukumā aizvadīja visu maču. Aizsargs 80. minūtē no labās puses piespēlēja 59. minūtē uz maiņu laukumā nākušajam Džonam Atam, kurš no soda laukuma ar galvu raidīja bumbu vārtu labajā apakšējā stūrī, panākot 1:0. Otros vārtus 88. minūtē guva Matejs Radosta - 2:0.

Liberecas "Slovan" bez savainotā Raimonda Kroļļa sastāvā svētdien savā laukumā ar 2:0 (1:0) pārspēja "Hradec Kralove", bet "Zlin" bez savainotā Kristera Penkevica sastāvā sestdien viesos ar 2:3 zaudēja Brno "Zbrojovka".

Ar 13 punktiem sešās cīņās "Slovan" ieņem pirmo vietu turnīra tabulā, "Teplice" ar 10 punktiem sešos mačos ir sestā, bet "Zlin" bez punktiem sešos mačos ir pēdējā 16 komandu konkurencē.

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