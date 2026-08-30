Valdis Kalniņš ar Elverumas klubu ir noslēdzis trīs gadu līgumu (foto: Elverum Håndball / Facebook)
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Šodien 19:52
Valdis Kalniņš demonstrē snaipera dotības, sākoties Norvēģijas handbola virslīgas spēlēm
Latvijas handbolists Valdis Kalniņš svētdien guva astoņus vārtus "Elverum" uzvarā savā laukumā Norvēģijas virslīgas cīņā. "Elverum" ar 38:27 (17:14) pārspēja Stavangeras "Viking".
Kalniņš guva astoņus vārtus 10 metienos un kļuva par mača rezultatīvāko spēlētāju. Pretiniekiem četri handbolisti guva pa četriem vārtiem.
Elverumas klubs ar Latvijas handbolistu ir noslēdzis trīs gadu līgumu.
Iepriekšējā sezonā "Elverum" pamatturnīrā uzvarēja, bet izslēgšanas spēļu turnīrā cieta zaudējumu pusfinālā.