RFS sarūgtina virslīgas pastarīti Ogres "United", sperot kārtējo soli čempiones titula virzienā
RFS svētdien Ogrē svinēja uzvaru "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 28. kārtas mačā ar Ogres "United" komandu. RFS uzvarēja ar 3:0 (1:0).
Pirmā puslaika otrajā pusē Dāvis Vējkrīgers savā soda laukumā pārkāpa noteikumus cīņā ar Jāni Ikaunieku un 1:0 RFS labā ar 11 metru sitienu panāca Aleksandars Filipovičs. Viņš sita bumbu vārtu labajā apakšējā stūrī, mājinieku vārtsargam Ņikitam Parfjonovam lecot uz pretējo stūri.
49. minūtē Kristers Čudars laukuma centrā pret Strahinju Rakiču nopelnīja otru dzelteno kartīti 40 minūšu laikā un bija spiests pamest laukumu, atstājot mājiniekus mazākumā. Otrā puslaika ievadā RFS tika pie otra 11 metru soda sitiena, kad Matvijs Marusijs pārkāpa noteikumus pret Dmitriju Zelenkovu. Šoreiz Filipovičs sita bumbu vārtu vidū, un tā skāra Parfjonova kāju, taču ielidoja vārtos - 2:0 RFS labā. 80. minūtē pretuzbrukumā pēc Ikaunieka piespēles no laukuma labās malas Rostāns Ndžiki ar sitienu pāri Parfjonovam vārtu labajā augšējā stūrī panāca 3:0.
RFS pēc triju uzvaru sērijas virslīgā pēdējā mačā trīsreiz atspēlējās spēlē ar "Riga" komandu, cīņai beidzoties ar rezultātu 3:3. "United" pēc neizšķirta mačā ar "Grobiņu" (2:2) virslīgas spēlēs ar 1:4 piekāpās "Riga" komandai un ar 2:3 - "Jelgavai". Visās trīs iepriekšējās šīs sezonas savstarpējās spēlēs uzvaru izcīnīja RFS (2:0, 4:3, 6:0).
Sestdien "Auda" savā laukumā spēlēja 1:1 ar "Super Nova" komandu, "Grobiņa" mājās ar 1:0 uzvarēja "Daugavpils" futbolistus, bet "Tukums 2000" savā laukumā ar 1:4 piekāpās "Jelgavai". Pirmdien kārtas pēdējā spēlē "Liepāja" savā laukumā tiksies ar "Riga" vienību.
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Turnīra tabulā 69 punkti 27 spēlēs ir RFS, 65 punkti 26 mačos ir "Riga" vienībai, "Auda" 27 cīņās ir sakrājusi 53 punktus, 37 punkti 28 mačos ir "Daugavpilij" un 27 spēlēs - "Liepājai". 31 punktu 28 spēlēs ir "Jelgavai", 29 punkti 26 mačos ir "Super Nova" komandai, 28 spēlēs 24 punkti ir "Grobiņai" un 20 punkti - "Tukums 2000" vienībai, bet turnīra tabulu ar 14 punktiem 27 mačos noslēdz Ogres "United".
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.