Latvijas pāridarītāja Horvātija atspēlē milzu deficītu Nīderlandē, bet Vācija apklusina Polijas fanus Pasaules kausa kvalifikācijas mačos
Horvātijas vīriešu basketbola izlase svētdien Almerē 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas mačā ar Nīderlandi atspēlējās no 14 punktu deficīta un izcīnīja panākumu, bet Gdaņskā Vācijas izlase pagarinājumā uzvarēja Poliju.
K grupas, kurā cīnās arī Latvijas izlase, mačā Horvātija izbraukumā ar 101:99 (22:31, 22:27, 32:19, 25:22) pārspēja Nīderlandi.
Otrās ceturtdaļas izskaņā nīderlandiešu pārsvars bija pieaudzis līdz 14 punktiem, taču pēc nākamajām desmit minūtēm horvātu deficīts bija tikai viens punkts. Nedaudz vairāk kā minūti līdz pamatlaika beigām horvāti bija iekrājuši piecu punktu pārsvaru (101:96), uz ko nīderlandieši vēl atbildēja ar Kejes van der Vūrsta tālmetienu, bet pēc tam punkti vairs netika gūti, viesiem svinot panākumu.
Horvātijas izlases uzvaru ar 24 gūtajiem punktiem sekmēja Dario Šaričs un Ivica Zubacs, kurš arī izcīnīja 11 atlēkušās bumbas, bet vēl 18 punktus pievienoja Luka Božičs.
Nīderlandiešiem ar 23 punktiem izcēlās van der Vūrsts, bet 21 punktu guva Janniks Franke.
Otrajā K grupas cīņā Vācija viesos pagarinājumā ar 96:94 (28:15, 13:16, 29:27, 13:25, 13:11) pārspēja Poliju, sagādājot poļiem pirmo zaudējumu Pasaules kausa kvalifikācijā.
Poļi divreiz vadībā pabija vien spēles sākumā, taču atspēlēja 16 punktu deficītu otrās ceturtdaļas vidū un pēc diviem precīziem Mihala Sokolovska soda metieniem panāca pagarinājumu - 83:83.
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Pagarinājumu ar septiņu punktu izrāvienu sāka vācieši, taču arī šoreiz mājinieki atspēlējās, un cīņas likteni izšķīra divi Denisa Šrēdera realizētie soda metieni 17 sekundes pirms spēles beigām.
Uzvarētājiem Šrēders sakrāja 18 punktus un piecas rezultatīvas piespēles, Johanness Tīmanis - 14 punktus un 12 atlēkušās bumbas, 13 punktus, piecas atlēkušās bumbas un septiņas kļūdas - Maodo Lo, bet 10 punktus un piecas pārķertas bumbas - Isāks Bonga.
Poļiem piecas piezīmes saņēmušais Mateušs Ponitka sakrāja 20 punktus, astoņas atlēkušās bumbas, piecas rezultatīvas piespēles, Igors Miličičs - 18 punktus un astoņas atlēkušās bumbas, Džordans Loids guva 16 punktus, bet Dominiks Olejničaks sakrāja 12 punktus un desmit atlēkušās bumbas, saņemot arī piecas piezīmes.
Svētdien vēl K apakšgrupā Latvijas izlase plkst. 19 "Xiaomi Arēnā" uzņems Izraēlas valstsvienību.
K grupā pa septiņām uzvarām astoņās spēlēs ir Vācijai, Horvātijai un Polijai, Latvijas izlasei ir trīs panākumi septiņās spēlēs, bet Nīderlandes un Izraēlas basketbolisti ir izcīnījuši pa divām uzvarām attiecīgi astoņos un septiņos mačos.