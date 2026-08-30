Raimonds Krollis spēlē Liberecas "Slovan" komandā jau trešo sezonu. (foto: FC Slovan Liberec / Facebook)
Futbols
Šodien 16:48
Raimonds Krollis guvis smagu traumu
Latvijas futbolists Raimonds Krollis sarāvis ceļgala krusteniskās saites un savainojuma dēļ ilgāku laiku nevarēs atgriezties ierindā, vēsta Čehijas futbola apskatnieks Mihals Kvasnica.
Krollis šosezon Čehijas čempionātā Liberecas "Slovan" rindās aizvadījis piecus mačus, no kuriem pēdējā laukumu pameta priekšlaicīgi savainojuma dēļ. Sezonas ievadā viņš vēl nebija guvis vārtus.
Latvijas futbolists Liberecas komandā spēlē trešo sezonu pēc kārtas.
"Slovan" ar desmit punktiem piecās spēlēs Čehijas čempionāta turnīra tabulā atrodas ceturtajā pozīcijā.