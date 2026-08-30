Emocionāls paziņojums pēc uzvaras: volejboliste Elvita Dolotova noslēdz karjeru Latvijas izlasē
Latvijas volejboliste Elvita Dolotova noslēgusi karjeru Latvijas sieviešu volejbola izlases rindās, vēsta Latvijas Volejbola federācija (LVF).
Dolotova kopā ar Latvijas valstsvienību startēja Eiropas čempionāta finālturnīrā. "Izlases posmu noslēdzu ar ļoti daudz un dažādām sajūtām, bet pats svarīgākais - esmu priecīga, ka varēju to pabeigt uz tik pozitīvas nots. Pēdējā spēle beidzās ar uzvaru un, manuprāt, tas bija ļoti skaists veids, kā atvadīties no izlases. Uzvara vienmēr dod labas emocijas, bet šoreiz tās bija vēl īpašākas, jo apzinājos, ka man šī ir pēdējā spēle izlases sastāvā," viņa teica sarunā ar LVF.
"Ļoti emocionāls moments man bija arī pēc spēles ģērbtuvē, kad komandai paziņoju par savu lēmumu. Tas noteikti nebija viegli, jo izlase man šo gadu laikā ir nozīmējusi ļoti daudz," Dolotova piebilda.
Viņa izcēla, ka viens no svarīgākajiem brīžiem Latvijas izlases attīstībā bija Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) Sudraba līgas fināla sasniegšana 2025. gadā.
"Īpaši spilgti atmiņā palikusi fināla pirmā spēle Rīgā, kad tribīnes bija pilnas un pati spēle bija neticama - uzvarējām Šveici ar 3:2," izcēla volejboliste. "Man personīgi ļoti īpašs bija arī brīdis, kad mani apbalvoja par 50 spēlēm Latvijas izlases sastāvā. Tas man nozīmēja ļoti daudz."
Dolotova debitēja Latvijas izlases rindās debitēja 2016. gadā, bet jau nākamajos gados kļuva par komandas kapteini. Latvijas izlases sastāvā viņa aizvadīja 65 spēles un sekmēja Latvijas valstsvienības kvalificēšanos Eiropas meistarsacīkšu finālturnīram pēc 29 gadu pārtraukuma.