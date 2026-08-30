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Solis līdz vēsturiskam triumfam - Rainers Balodis izvirzījies vadībā pasaules čempionātā disku golfā
Latvijas sportists Rainers Balodis pēc sestdien aizvadītās ceturtās kārtas Pasaules Profesionālās disku golfa asociācijas (PDGA) pasaules čempionātā ieņem pirmo vietu.
Vīriešu sacensībās Balodis A grupā ceturtajā kārtā 18 grozus veica ar 53 metieniem jeb 13 metieniem zem PAR, kas kopvērtējumā dod pirmo pozīciju. B grupā Edgars Saulītis ar 72 metieniem jeb septiņiem metieniem virs PAR atrodas dalītā 142. pozīcijā 208 sportistu konkurencē.
Sieviešu konkurencē Elizabete Pēkšena ceturto kārtu veica ar 66 metieniem jeb četriem metieniem zem PAR, kopvērtējumā ieņemot dalītu 17. vietu. Sintija Klezberga ceturto kārtu noslēdza ar 70 metieniem jeb tieši PAR, atrodoties 33. pozīcijā 92 sportistu konkurencē.
Kopumā tiks veiktas četras kārtas un fināla kārta. PDGA pasaules ASV pilsētā Milfordā noslēgsies svētdien.