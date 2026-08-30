Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko WTA rangā zaudē vienu pozīciju
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko jaunākajā Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) vienspēļu rangā atkāpusies par vienu pozīciju un atrodas 32. vietā.
Ostapenko nākamnedēļ sāks ASV atklāto čempionātu. Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja, kura zaudēja izšķirošajā "US Open" kvalifikācijas kārtā, saglabā 109. pozīciju, Beatrise Zeltiņa ir par sešām vietām zemāk (470.), bet karjeru noslēgusī Anastasija Sevastova zaudējusi divas vietas (591.). Elza Tomase ir par četrām vietām zemāk (669.), Sabīne Rutlauka atkāpusies par divām pozīcijām (717.), Adelīna Lačinova ir par deviņām vietām zemāk (777.), Diāna Marcinkēviča zaudējusi deviņas vietas (880.), Daniela Vismane ir par astoņām pozīcijām zemāk (1039.), par četrām vietām atkāpusies Daniela Dārta Feldmane (1252.), bet Anna Ozerova pakāpusies par 26 pozīcijām (1491.).
Ranga pirmajā desmitniekā izmaiņu nav, un pirmo pozīciju saglabā baltkrieviete Arina Sabaļenka, kurai seko Kazahstānas pārstāve Jeļena Ribakina, amerikānietes Džesika Pegula un Korija Gofa, krieviete Mirra Andrejeva, čehietes Linda Noskova un Karolīna Muhova, poliete Iga Švjonteka, ukrainiete Elina Svitoļina un ASV tenisiste Amanda Aņisimova.
WTA dubultspēļu rangā Ostapenko saglabā 13. vietu. Tāpat pozīciju nav mainījusi arī Semeņistaja (167.), Zeltiņa zaudējusi divas pozīcijas (324.), Sevastova ir par sešām vietām zemāk (537.), Tomase atguvusi 24 pozīcijas (644.), Marcinkēviča atkāpusies par septiņām vietām (880.), bet Feldmane ir par deviņām vietām zemāk (961.). Rangā ārpus labāko tūkstoša ir vēl deviņas Latvijas tenisistes. Dubultspēļu rangā līderpozīciju saglabā čehiete Katerina Siņakova.