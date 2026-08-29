Futbols
Vakar 23:54
Uldriķis nāk uz maiņu, bet "Arminia" piedzīvo smagu zaudējumu Vācijas 2. bundeslīgā
Latvijas futbola izlases uzbrucēja Roberta Uldriķa pārstāvētā Bīlefeldes "Arminia" sestdien Nirnbergā piedzīvoja zaudējumu Vācijas otrās bundeslīgas trešās kārtas mačā.
"Arminia" viesos ar 1:4 (0:3) piekāpās līderei "Nurnberg". Uldriķis laukumā uz maiņu devās 71. minūtē.
11. minūtē Mohameds Zoma, 22. minūtē Tims Janišs, bet 38. un 67. minūtē Adams Marhijevs panāca 4:0. Piecas minūtes pēc Uldriķa došanās laukumā Mariuss Verls vienus vārtus atspēlēja.
Ar trim punktiem trīs spēlēs "Arminia" ieņem astoto vietu. Pagājušajā sezonā "Arminia" Vācijas otrajā bundeslīgā 18 komandu konkurencē ieņēma 13. vietu.