Pasaules sporta leģenda Rīgā, basketbola nedienas un volejbola lielā uzvara - aizejošā nedēļa sportā
Aizejošajā nedēļā uzmanības centrā nonāca Latvijas vīriešu basketbola izlase, kurai diemžēl sāpīga neveiksme Pasaules kausa kvalifikācijas mačā Horvātijā un gaužām teorētiskas izredzes kvalificēties finālturnīram. Tomēr sportā netrūka arī patīkamu mirkļu, ja visam nesanāca izsekot līdzi, portāls Jauns.lv atgādina par tiem.
Latvijas basketbola izlase Zadarā piedzīvoja vienu no smagākajām sakāvēm kopš neatkarības atjaunošanas. Horvāti bija teju labākajā sastāvā, kamēr mūsu izlases rindās daudz piespiedu izmaiņu. Nav gan teikts, ka arī labākajā sastāvā horvātu rieksts būtu pa zobam, tomēr iznākums un mača gaita vedina uz domām, ka valstsvienībā priekšā smags darbs, lai kaut pietuvoties panākumiem, kas tika gūti 2017. Gada Eiropas čempionātā vai 2023. gada Pasaules kausā.
Vietējos basketbola apcirkņos netrūkst kaislību starp aģentu Artūru Kalnīti un mūsu visu laiku titulētākā kluba “VEF Rīga” vadību. Kalnīša vadītā aģentūra iekārtojusi amerikāņu basketbolistus Krievijā, kas īsti neatbilst sabiedrības kopīgajai domai par sadarbību ar agresorvalsti, tomēr kā norāda basketbola aģents arī vefieši neesot tik balti un pūkaini…
Arī pasaules basketbolā trakumu netrūkst - ar biedējošām darbībām ne pirmo izcēlies kādreizējais NBA spēlētājs Kails Singlers, bet Eness Kanters lika par sevi manīt WNBA kontekstā.
Liels panākums Latvijas čempionvienībai futbolā “Riga FC”, kas spējuši kvalificēties UEFA Konferences turnīra līgas fāzei. Tas gan nenāca viegli, jo mačā pret Fēru salu čempioniem Klaksvikas “Ki” pamanījās ne vien izlaist pārsvaru, bet arī nonākt mazākumā. Tomēr ne pirmo reizi šajā sezonā rīdzinieki rāda raksturu un pirmo reizi sasniedz Eirokausu turnīra pamatfāzi. Rezultātā galvenā trenera palīgam Kristapam Blankam nācās šķirties no matiem.
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Tikmēr dāmu volejbola izlase pēc 29 gadiem atgriezās Eiropas čempionāta finālturnīrā un tajā nepavisam neizskatījās pēc tūristēm. Uzvarēts sets pret Vāciju, pret spēcīgo Poliju, pat divi pret Slovēniju un beigās salda, smaga un dramatiska uzvara pret Ungāriju.
Marta Kamēlija Levinska šajā turnīrā apliecināja, ka ir augstākā līmeņa volejboliste, un arī pārējās meitenes tika pie neatsveramas pieredzes, kas lieti noderēs nākotnē. Jādomā, ka izlase turpinās augt un tiekties pēc jaunām virsotnēm.
Rīgā paviesojies, iespējams, visu laiku labākais šahists Magnuss Kārlsens, krievu hokejistus atgriež sportā, Ērlingam Holannam jauna frizūra un Anastasijas Samoilovas kritika pret Latvijas Volejbola federāciju pieņem jaunus apvāršņus.