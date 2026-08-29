Pēc izlaistas sezonas Gražulis atgriežas basketbola laukumā
Latvijas basketbolists Andrejs Gražulis, kurš izlasē gūtās traumas dēļ iepriekšējo sezonu izlaida, laukumā sestdien atgriezās ar diviem gūtiem punktiem Itālijas komandas "Cantu" zaudējumā pārbaudes spēlē, vēsta klubs.
"Cantu" pirmajā pārbaudes spēlē viesos ar 76:78 (21:14, 19:19, 18:25, 18:20) piekāpās Gražuļa bijušajam klubam Tortonas "Derthona".
Gražulis guva divus punktus. Rezultatīvākais viesu rindās ar 19 gūtajiem punktiem bija Seivions Flags, bet Čads Brauns guva 16 punktus.
Pretiniekiem Džordāno Bortolāni sakrāja 18 punktus.
Jau ziņots, ka jūlija beigās Gražulis noslēdza līgumu ar "Cantu".
Pērnvasar 33 gadus vecais Gražulis noslēdza līgumu ar Turcijas klubu Ankaras "Turk Telekom", taču Eiropas čempionāta laikā viņš guva pēdas traumu.
2024./2025. gada sezonu Gražulis sāka Itālijas A sērijas vienībā Boloņas "Virtus", bet aprīļa sākumā pārcēlās uz Spānijas augstākās līgas (ACB) komandu Badalonas "Joventut", noslēdzot vienošanos līdz jūnija beigām.
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Pirms pievienošanās "Virtus" Gražulis divas sezonas pavadīja Trento "Aquila", pirms tam vēl divas sezonas pārstāvot citu Itālijas komandu Triestes "Allianz". Latvietis karjeru Itālijā sāka pēc spēka otrās līgas komandā Tortonas "Bertram".
Gražulis karjeru sāka Ventspilī, līdz 2017. gadam aizstāvot šīs pilsētas kluba krāsas un pēc tam pārceļoties uz Permas "Parma" klubu Krievijā un "VEF Rīga".
"Cantu" vienība iepriekšējās četras sezonas pavadīja pēc spēka otrajā līgā - A2 sērijā -, kurā šogad uzvarēja un atgriezās A sērijā.