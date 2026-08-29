Austrālijas spīdveja izlase izcīna Pasaules kausu
Austrālijas spīdveja izlase sestdien Varšavā kļuva par Starptautiskās Motosporta federācijas (FIM) Pasaules kausa ieguvēju.
Jau ar pirmo braucienu, kurā uzvarēja Breidijs Kurcs, vadībā izvirzījās Austrālija. Otrajā braucienā viņa iesākto ar uzvaru turpināja Raians Duglass, trešajā - Džeisons Doils un ceturtajā - Makss Friks. Vēlākajos braucienos pretinieki spēja pietuvoties, taču ne panākt austrāliešus, kas nosargāja uzvaru un pirmo reizi kopš 2014. gada tika pie medaļām. Arī pēdējā braucienā uzvarēja Austrālijas spīdvejists Doils.
Austrālijai tā pēc panākuma pirmajās divās sacensībās 2001. un 2002. gadā bija trešā uzvara Pasaules kausā. Vēl šīs valsts spīdvejistu kontā ir arī četras otrās un trīs trešās vietas.
Austrālija finišēja ar 38 punktiem, 11 punktus sakrājot Kurcam, pa 10 punktiem - Duglasam un Doilam, bet septiņus punktus - Frikam. Otrā ar 30 punktiem finišēja pusfinālā Rīgā uzvarējusī Dānijas izlase, trešā ar 29 punktiem bija mājiniece Polija, kura bija uzvarējusi trīs iepriekšējās kausa izcīņās un ar deviņām uzvarām ir šī turnīra titulētākā komanda, bet Lielbritānijas izlase tika pie 23 punktiem.
Pasaules kauss spīdvejā šobrīd notiek reizi trīs gados. Šogad sacensības pirmo reizi bija sadalītas trīs posmos - divos pusfinālos un finālā. Maijā pirmajā pusfinālā, kas norisinājās Vācijā, uzvaru izcīnīja Lielbritānija, izcīnot ceļazīmi uz finālu. Pusfinālā, kas norisinās Rīgā, arī ir izcīnīta viena ceļazīme uz finālu.
Latvijas izlase augusta sākumā pusfinālā Rīgā ar 32 punktiem ieņēma trešo vietu. Par uzvarētājiem ar 40 punktiem kļuva dāņi, otrie ar 32 punktiem finišēja zviedri, bet Norvēģijas izlase sacensības beidza ar 15 punktiem. Pasaules kausa finālam jau bija kvalificējusies mājiniece Polija un 2025. gada Nāciju kausa uzvarētāja Austrālija.