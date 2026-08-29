Latvijas volejbola izlases līdere Levinska starp spožākajām čempionāta spēlētājām; valstsvienībai pamatīgs kāpums rangā
Latvijas sieviešu volejbola izlase pēc Eiropas čempionāta finālturnīra grupu turnīra Stambulā ir pakāpusies uz 56. vietu pasaules rangā, bet izlases uzbrukuma līdere Marta Levinska ar 117 gūtiem punktiem ir sacensību otra rezultatīvākā spēlētāja, vēsta Latvijas Volejbola federācija (LVF).
Jau ziņots, ka Latvijas izlase A grupā Stambulā ar piecās spēlēs izcīnītiem trim punktiem ieņēma piekto vietu, ceturtdaļfinālā neiekļūstot un pēc visu cīņu beigām grupās ieņemot 20. vietu 24 komandu čempionātā.
LVF ziņo, ka panākums pret Ungāriju grupu turnīra pēdējā spēlē Latvijas volejbolistēm ļāva pakāpties par deviņām vietām pasaules rangā, kur pēc turnīra komanda ieņem 56. vietu. Eiropas čempionātu latvietes sāka 65. vietā, kas bija sliktākā visu Eiropas čempionāta finālturnīra dalībnieču vidū.
Levinska ar 117 gūtiem punktiem bija otrā rezultatīvākā spēlētāja grupu turnīrā aiz zviedrietes Izabelles Hokas, kura guva 174 punktus. Aiz Latvijas volejbolistes palika beļģiete Brita Herbotsa (108) un Turcijas vienības līdere Melisa Vargasa (107).
Latvijas komandas kapteine Paula Ņečiporuka kļuva par ceturto labāko servētāju grupu turnīrā, izpildot deviņas netveramas serves.
Itālijas volejboliste Jekaterina Antropova izpildīja 13 "eisus", Vargasai saskaitīti 12, bet Nīderlandes spēlētājai Britei Stūtai - 11 "eisi".
Tika ziņots, ka Stambulā latvietes ar 0-3 (17:25, 16:25, 16:25) zaudēja pašreizējām Eiropas čempionēm turcietēm, ar 1-3 (15:25, 18:25, 25:13, 15:25) piekāpās Vācijas izlasei, ar 1-3 (19:25, 25:23, 22:25, 24:26) atzina Polijas valstsvienības pārākumu, ar 2-3 (25:23, 25:19, 15:25, 13:25, 12:15) zaudēja Slovēnijai un ar 3-2 (25:22, 18:25, 21:25, 33:31, 15:13) uzvarēja Ungāriju.
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No sešām katras grupas dalībniecēm izslēgšanas spēļu turnīrā iekļuva pa četrām spēcīgākajām komandām. Latvijas izlase pirms tam Eiropas čempionāta finālturnīrā pēdējoreiz spēlēja 1997. gadā.
Eiropas čempionāts notiek no 21. augusta līdz 6. septembrim. Grupu turnīri tika aizvadīti Azerbaidžānā, Čehijā, Turcijā un Zviedrijā, astotdaļfināla un ceturtdaļfināla spēles notiks Stambulā un Čehijas pilsētā Brno, bet četras izšķirīgās spēles - Stambulā.
Latvijas izlasē Daniēlem Kaprioti palīdzēja treneri Arvils Keišs, Inguna Minusa un Edvarts Buivids, fiziskās sagatavotības treneris Roni Rekola un statistiķi Mareks Maksimovs un Vladimirs Visockis.
Latvijas izlases sastāvs Eiropas čempionātā:
cēlājas - Elvita Dolotova ("Rīgas Stradiņa universitāte"), Elza Reknere (Šapellermonas "Tchalou", Beļģija);
malējās uzbrucējas - Elīna Zvaigzne ("Freisen", Vācija), Paula Nikola Nečiporuka ("Saint-Die-des-Vosges", Francija), Anija Jurdža ("Wroclaw", Polija), Šarlote Šlitere ("Rīgas Volejbola skola"/"Latvijas Universitāte");
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diagonāles spēlētājas - Marta Kamēlija Levinska (Drēzdenes "Dresdner SC 1898", Vācija), Megija Dambrehte (Kūsamo "Polkky", Somija);
pirmā tempa uzbrucējas - Anna Rīta (Piekrastes Karolīnas Universitāte, ASV), Marta Beatrise Gintere (Olomoucas UP, Čehija), Karmena Struka (Āhenes "Ladies in Black", Vācija), Junora Vagele (Štrālzundas "Wildcats", Vācija);
"libero" - Kristīne Kramēna, Megija Grundmane (abas - "Rīgas Stradiņa universitāte").