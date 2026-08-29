“Auda” pārsteidzoši izlaiž pārsvaru pret mazākumā palikušo “Super Nova”
"Auda" sestdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 28. kārtas mačā savā laukumā spēlēja neizšķirti ar "Super Nova" futbolistiem.
Spēle beidzās ar rezultātu 1:1 (1:0).
18. minūtē pēc Oskara Rubeņa piespēles no laukuma labās puses Endrū Apia uz soda laukuma līnijas ar māņu kustību atbrīvojās no diviem "Super Nova" futbolistiem un raidīja bumbu vārtu labajā augšējā stūrī - 1:0 "Auda" vien'bas labā.
38. minūtē viesi palika mazākumā, jo otru dzelteno kartīti 34 minūšu laikā nopelnīja Ndiajē Diops.
Tomēr viesi atspēlējās. 59. minūtē Samatē Amadū laukuma centrā pārtvēra bumbu, pa labo malu ieskrēja "Auda" komandas soda laukumā un piespēlēja Valerijam Lizunovam, kurš no vārtsarga laukuma vidus raidīja bumbu tukšā vārtu kreisajā stūrī - 1:1.
"Auda" futbolisti pirms sestdienas mača virslīgā bija iekrājuši četru uzvaru sēriju, šajā nogrieznī savos vārtos neielaižot nevienu bumbu.
"Super Nova" pēc uzvaras pār "Grobiņu" jūlija beigās zaudēja "Liepājai" (1:2) un cīnījās 0:0 ar "Daugavpili".
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Visās trīs savstarpējās cīņās šosezon pie panākuma bija tikusi "Auda" (2:1, 2:1 un 2:0).
Jau ziņots, ka sestdien "Grobiņa" savā laukumā Liepājā ar 1:0 pārspēja "Daugavpili", bet "Jelgava" viesos ar 4:1 pārspēja "Tukums 2000" vienību.
Svētdien RFS izbraukumā tiksies ar Ogres "United" komandu, bet pirmdien "Liepāja" savā laukumā tiksies ar "Riga" vienību.
Turnīra tabulā 66 punkti 26 mačos ir RFS, kas par punktu apsteidz "Riga" vienību. "Auda" 27 cīņās ir sakrājusi 53 punktus, 37 punkti 28 mačos ir "Daugavpilij" un 27 spēlēs - "Liepājai". 31 punktu 28 spēlēs ir "Jelgavai", 29 punkti 26 mačos ir "Super Nova" komandai, 28 spēlēs 24 punkti ir "Grobiņai" un 20 punkti - "Tukums 2000" vienībai, bet turnīra tabulu ar 14 punktiem 26 mačos noslēdz Ogres "United".
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.