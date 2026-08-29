VIDEO: Pogačara kritiens satricina “Vuelta a España”: slovēnis izstājas, vadībā nonāk Mass
Slovēnijas riteņbraucējs Tadejs Pogačars sestdien piedzīvoja kritienu daudzdienu velobrauciena "Vuelta a Espana" astotajā posmā un neturpinās cīņu par titulu, bet vadībā ir izvirzījies viņa līdzšinējais sekotājs spānis Enriks Mass.
Sestdien riteņbraucēji mēroja 171 kilometru garu distanci ar vienu trešās kategorijas kāpumu, vienu bruģa sekciju un vienu starpfinišu.
Apmēram 33 kilometrus pirms finiša grupā notika kritiens, kurā cieta arī Pogačars ("UAE Team Emirates - XRG"). Kritienā gūto savainojumu dēļ slovēnis izstājās no "Vuelta a Espana", bet nefinišēja vēl trīs braucēji.
❌Caída de Tadej Pogacar a 32 kilómetros de meta en la etapa 8 de la #VueltaRTVE29a— Teledeporte (@teledeporte) August 29, 2026
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Šosezon Pogačars piekto reizi uzvarēja "Tour de France" kopvērtējumā, bet Spānijas daudzdienās viņš līdz šim nav uzvarējis.
Uzvaru sestdien grupas finišā izcīnīja "Cofidis" riteņbraucējs no Francijas Brians Kokārs, finišējot trīs stundās 47 minūtēs un sešās sekundēs.
Otrais ar tādu pašu laiku bija dānis Madss Pedersens ("Lidl - Trek"), bet trešais - beļģis Jordi Mēuss ("Red Bull - Bora - hansgrohe").
Kopvērtējumā par līderi ir kļuvis spānis Enriks Mass ("Movistar"), kurš par minūti apsteidz slovēni Primožu Rogliču ("Red Bull - Bora - hansgrohe") un par minūti un 11 sekundēm - austrieti Fēliksu Gallu ("Decathlon CMA CGM").
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Latvijas riteņbraucēji šogad "Vuelta a Espana" nepiedalās.
81. "Vuelta a Espana" velobraucienā riteņbraucēji 21 posmā veiks 3310,6 kilometrus.
Pērn par "Vuelta a Espana" uzvarētāju kļuva Dānijas riteņbraucējs Jonass Vingegords.
"Vuelta a Espana" beigsies 13. septembrī Granadā.