Četras uzvaras piecās spēlēs: Latvijas paravolejbolisti lieliski aizvada Eiropas čempionātu
Latvijas komandas sestdien Ļubļanā izcīnīja četras uzvaras piecos Eiropas paravolejbola čempionāta mačos.
Pludmales paravolejbolā sēdus Latvijas vienība ar 2-0 (21:12, 21:13) pārspēja Slovēnijas vienību "Sostanj", ar 2-0 (22:20, 21:9) - Špid 2" vienību un ar 1-2 (23:25, 26:24, 14:16) piekāpās Bosnijas un Hercegovinas vienībai.
Latvijas izlase ar trim uzvarām piecās spēlēs un astoņiem punktiem ieņem otro vietu septiņu komandu konkurencē.
Jau ziņots, ka piektdien Latvijas komanda ar 2-0 (21:6, 21:10) sagrāva Horvātijas otro komandu un ar 1-2 (21:15, 18:21, 17:19) zaudēja "Spid 1" vienībai.
Paravolejbolā stāvus Latvijas komanda ar 2-1 (8:21, 22:20, 15:7) pieveica Polijas otro komandu un ar 2-0 (21:15, 21:15) - Dānijas izlasi.
Latvijas izlase ar trim uzvarām četrās spēlēs un septiņiem punktiem ieņem pirmo vietu sešu komandu vidū.
Jau ziņots, ka piektdien latvieši ar 2-1 (21:15, 19:21, 15:9) pieveica Bosniju un Hercegovinu un ar 0-2 (12:21, 9:21) zaudēja Slovākijai.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pludmales paravolejbolā sēdus Latviju pārstāv Andrejs Filipavičs, Uldis Ektermanis un Aleksandrs Vivčariks, bet pludmales paravolejbolā stāvus - Dmitrijs Silovs, Kristers Dinsbergs un Maksis Kārlis Grandbergs.
Pirmais Eiropas paravolejbola čempionāts beigsies svētdien.