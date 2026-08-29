“Grobiņa” izrauj uzvaru pār “Daugavpili” un noslēdz spēli ar minimālu pārsvaru
"Grobiņas" komanda sestdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 28. kārtas ievadā savā laukumā Liepājā ar 1:0 (0:0) pārspēja "Daugavpili".
Vienīgos vārtus šajā spēlē guva Milans Korrins.
Spēles 75. minūtē pēc sānu auta iemetiena Artjoms Puzirevskis cīņā ar pretspēlētāju paguva soda laukumā piespēlēt bumbu Korrinam, kurš bija nekļūdīgs. Mazliet vēlāk beļģis vēlreiz ieraidīja bumbu vārtos, taču aizmugures situācijas dēļ rezultāts palika nemainīgs.
Vēl sestdien turnīra tabulas trešās vietas īpašniece "Auda" savā laukumā uzņems "Super Nova" futbolistus, bet pirms tam "Jelgava" izbraukumā spēkosies ar "Tukums 2000".
Virslīgas kopvērtējumā ar 66 punktiem 26 mačos līdere ir RFS, kas par punktu apsteidz "Riga". Trešā ir "Auda", kas 26 cīņās sakrājusi 52 punktus, kurai seko "Daugavpils" ar 37 punktiem 28 mačos. Piektajā vietā esošajai "Liepājai" ir 37 punkti 27 spēlēs, kurai ar 28 punktiem 27 spēlēs seko "Jelgava" un "Super Nova", kas aizvadījusi 25 mačus. Astotajā pozīcijā ar 24 punktiem 28 spēlēs atrodas "Grobiņa", 20 punkti ir "Tukums 2000" vienībai, bet turnīra tabulu ar 14 punktiem 26 mačos noslēdz "Ogre United".
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.