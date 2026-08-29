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Šodien 16:15
Latvijas smaiļotājs Akmens pasaules čempionātā 200 metros izcīna 13. vietu
Latvijas smaiļotājs Roberts Akmens sestdien Poznaņā pasaules čempionātā kanoe un smaiļošanas sprintā 200 metru distancē izcīnīja 13. vietu.
B finālā sportistiem cīnoties par desmito vietu, Akmens finišēja 35,24 sekundēs un bija ceturtais. No uzvaru izcīnījušā kanādieša Nikolasa Matvejeva viņš atpalika trīs sekundes desmitdaļas.
Tikmēr 500 metru distancē Akmens kopā ar Aldi Vildi pusfinālā finišēja vienā minūtē un 30,89 sekundēs, kas deva piekto vietu, tādējādi latvieši svētdien startēs B finālā. A finālā iekļuva šī pusfināla pirmo trīs vietu ieguvēji, no kuriem latvieši atpalika 0,99 sekundes.
Pasaules čempionāts kanoe un smaiļošanas sprintā beigsies svētdien.