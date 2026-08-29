"McLaren" pilots Lando Noriss.
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Šodien 14:30
Noriss ar "McLaren" pagarina līgumu līdz 2030. gadam
Lielbritānijas autosportists Lando Noriss ar Pirmās formulas (F-1) komandu "McLaren" pagarinājis līgumu līdz 2030. gadam, vēsta vienība.
Plānots, ka turpmāko četru gadu laikā Noriss saņems 120 miljonus Lielbritānijas mārciņu (apmēram 140 miljonus eiro).
Iepriekšējā sezonā Noriss kļuva par F-1 čempionu, nodrošinot "McLaren" komandai pirmo titulu kopš 2008. gada.
Šosezon 11 posmus pirms sezonas beigām 26 gadus vecais Noriss ir vicelīderis, no Kimi Antonelli atpaliekot par 83 punktiem.
"McLaren" programmā Noriss nonāca 17 gadu vecumā un, nemainot komandu, viņš tajā būs pavadījis vismaz 12 sezonas. Par Norisu interesi izrādījušas arī citas komandas, taču viņš paudis ieinteresētību palikt "McLaren" rindās.
Noriss F-1 aizvada astoto sezonu, bet pirms tam viņš "McLaren" vienībā bija kā testa pilots un rezerves pilots.