NHL jauns naudas rekords - noslēgts līgas vēsturē ienesīgākais līgums
Aizsargs Keils Makars ar Kolorādo "Avalanche" noslēdzis ienesīgāko līgumu Nacionālajā hokeja līgā (NHL).
27 gadus vecais Makars ar "Avalanche" vienošanos noslēdzis uz astoņiem gadiem par 163,2 miljoniem ASV dolāru. Līgums stāsies spēkā 2027./2028. gada sezonā, un Makars vidēji gadā saņems 20,4 miljonus ASV dolāru.
Iepriekš vērtīgākais līgums bija pērn Kirila Kaprizova ar Minesotas "Wild" noslēgtā vienošanās uz astoņiem gadiem par 136 miljoniem ASV dolāru. Tāpat Makaram būs vidēji lielākā alga sezonā, pārspējot Maklinu Selebrīni, kurš ar Sanhosē "Sharks" noslēdza līgumu par vidēji 18,8 miljoniem dolāru sezonā.
Tiesa, nākamajā vasarā līgumus varēs pagarināt Konors Makdeivids ar Edmontonas "Oilers" un Ostons Metjūss ar Toronto "Maple Leafs", un viņi šos rekordus varētu pārspēt.
Iepriekšējā sezonā Makars 75 mačos guva 20 vārtus un atdeva 59 rezultatīvas piespēles. 2022. gadā kopā ar Neitanu Makinonu un Gabrielu Landeskūgu viņš palīdzēja Denveras komandai izcīnīt Stenlija kausu, turnīrā tiekot atzīts par vērtīgāko spēlētāju.