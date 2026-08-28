Lietuvas basketbolisti Pasaules kausa kvalifikācijā smagi zaudē Turcijai
Lietuvas vīriešu basketbola izlase piektdien Stambulā cieta zaudējumu 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas spēlē.
J grupas spēlē Lietuva piekāpās turkiem ar 66:94 (13:27, 21:28, 13:20, 19:19).
Lietuvas izlasē 11 punktus guva Osvalds Olisevičs, pa 10 punktiem guva Mats Jogela un Augusts Marčuļonis, kura kontā arī piecas kļūdas, bet deviņus punktus un 14 atlēkušās bumbas sakrāja Mareks Blaževičs.
Turkiem 22 punktus un sešas atlēkušās bumbas sakrāja Džedi Osmans, 17 punktus guva Emers Jurcevens, bet desmit punktus un sešas rezultatīvas piespēles sakrāja Šehmuss Hazers.
Šīs grupas spēlē Belgradā Serbija ar 102:73 (25:27, 27:15, 18:19, 32:12) uzvarēja Islandi.
Uzvarētājiem 23 punktus un piecas atlēkušās bumbas sakrāja Nikola Tanaskovičs, 21 punktu guva Nikola Jovičs, bet 17 punktus un sešas rezultatīvas piespēles sakrāja Marko Guduričs.
Islandes izlasē 19 punktus un piecas rezultatīvas piespēles sakrāja Elvars Fridriksons, 18 punktus guva Martins Hermannsons, bet 14 punktus - Trigvi Hlinasons.
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Tuzlā Bosnijas un Hercegovinas izlase mājas spēlē ar 78:76 (18:17, 16:10, 24:27, 20:22) pieveica Itāliju.
Uzvarētājiem 25 punktus un 14 atlēkušās bumbas sakrāja Jusufs Nurkičs, 13 punktus un astoņas atlēkušās bumbas - Kenans Kamenjašs, 12 punktus guva Amars Alibegovičs, bet desmit punktus un septiņas atlēkušās bumbas sakrāja Luka Garza.
Viesiem pa 14 punktiem guva Simone Fontekio un Nino Manjons, kuri izcēlās ar attiecīgi sešām atlēkušajām bumbām un sešām rezultatīvām piespēlēm.
J grupā pēc septiņām kārtām tikai uzvaras ir Turcijai, pa piecām uzvarām ir Itālijai un Serbijai, bet pa trim - Bosnijai, Lietuvai un Islandei.
Trīs labākās no grupu sešām komandām spēlēs Pasaules kausa finālturnīrā.
Jau ziņots, ka ceturtdien Latvijas izlase K grupas mačā Horvātijas pilsētā Zadarā ar 80:115 zaudēja Horvātijai.
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