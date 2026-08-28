Latvijas volejbolistes Eiropas čempionātu noslēdz 20. vietā
Latvijas sieviešu volejbola izlase Stambulā Eiropas čempionāta finālturnīrā ieņēma piekto vietu A grupā, finālturnīrā izcīnot 20. vietu.
Cīņā par pirmo vietu A grupā, kurā spēlēja arī Latvija, Polijas komanda piektdien ar 3-2 (15:25, 25:21, 25:22, 16:25, 15:10) uzvarēja Turciju, ar šo panākumu pār čempionāta galvenajām favorītēm sagādājot pārsteigumu.
Uzvarētājām 26 punktus guva Julija Ščurovska, uzbrūkot ar 55% (23/42) efektivitāti, bet Turcijas vienībā 21 punktu guva Melisa Vargasa, trīs no tiem sakrājot blokā.
Otrā dienas spēlē šajā grupā Slovēnija ar 3-0 (25:21, 25:19, 25:16) apspēlēja Ungāriju.
Uzvarētājām Nika Milošiča četrus no 11 punktiem guva ar bloku, bet Ungārijas vienībā 13 punktus sakrāja Anete Nēmeta.
Līdz ar to Latvijas volejbolistes ar piecās spēlēs izcīnītiem trim punktiem ieņēma piekto vietu A grupā. Pirmās ar 14 punktiem bija polietes, 13 punktus sakrāja Turcijas izlase, astoņus - Slovēnija un sešus Vācija, bet aiz Latvijas finišēja Ungārija ar vienu punktu.
Pēc visu cīņu beigām grupās Latvijas izlase ieņēma 20. vietu 24 komandu čempionātā.
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Jau ziņots, ka Stambulā latvietes ar 0-3 (17:25, 16:25, 16:25) zaudēja pašreizējām Eiropas čempionēm turcietēm, ar 1-3 (15:25, 18:25, 25:13, 15:25) piekāpās Vācijas izlasei, ar 1-3 (19:25, 25:23, 22:25, 24:26) atzina Polijas valstsvienības pārākumu, ar 2-3 (25:23, 25:19, 15:25, 13:25, 12:15) zaudēja Slovēnijai un ar 3-2 (25:22, 18:25, 21:25, 33:31, 15:13) uzvarēja Ungāriju.
No sešām katras grupas dalībniecēm izslēgšanas spēļu turnīrā iekļuva pa četrām spēcīgākajām komandām.
Latvijas izlase pirms tam Eiropas čempionāta finālturnīrā pēdējoreiz spēlēja 1997. gadā.
Eiropas čempionāts notiek no 21. augusta līdz 6. septembrim. Grupu turnīri tika aizvadīti Azerbaidžānā, Čehijā, Turcijā un Zviedrijā, bet "play-off" spēļu turnīrs tiks aizvadīts Stambulā.
Latvijas izlasē Daniēlem Kaprioti palīdzēja treneri Arvils Keišs, Inguna Minusa un Edvarts Buivids, fiziskās sagatavotības treneris Roni Rekola un statistiķi Mareks Maksimovs un Vladimirs Visockis.
Latvijas izlases sastāvs Eiropas čempionātā:
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cēlājas - Elvita Dolotova ("Rīgas Stradiņa universitāte"), Elza Reknere (Šapellermonas "Tchalou", Beļģija);
malējās uzbrucējas - Elīna Zvaigzne ("Freisen", Vācija), Paula Nikola Nečiporuka ("Saint-Die-des-Vosges", Francija), Anija Jurdža ("Wroclaw", Polija), Šarlote Šlitere ("Rīgas Volejbola skola"/"Latvijas Universitāte");
diagonāles spēlētājas - Marta Kamēlija Levinska (Drēzdenes "Dresdner SC 1898", Vācija), Megija Dambrehte (Kūsamo "Polkky", Somija);
pirmā tempa uzbrucējas - Anna Rīta (Piekrastes Karolīnas Universitāte, ASV), Marta Beatrise Gintere (Olomoucas UP, Čehija), Karmena Struka (Āhenes "Ladies in Black", Vācija), Junora Vagele (Štrālzundas "Wildcats", Vācija);
"libero" - Kristīne Kramēna, Megija Grundmane (abas - "Rīgas Stradiņa universitāte").