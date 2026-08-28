Godinot mirušo karali, norvēģis Leknesunns triumfē “Vuelta a Espana” septītajā posmā
Norvēģijas riteņbraucējs Andrēass Leknesunns piektdien izcīnīja uzvaru daudzdienu velobrauciena "Vuelta a Espana" septītajā posmā, pēc kura ievērojamu izmaiņu kopvērtējuma galvgalī nav.
Šajā posmā riteņbraucēji veica nepilnus 150 kilometrus garu distanci ar pieciem kāpumiem, no kuriem pats sarežģītākais bija finišā.
Pēc braukšanas dienas atrāvienā Leknesunns ("Uno-X Mobility") apmēram septiņus kilometrus pirms finiša devās solo atrāvienā, finišēdams trīs stundās 49 un 47 sekundēs. Pēc 34 sekundēm finišēja viņa tautietis un komandas biedrs Tūbiass Holanns-Juhannesens, kurš tāpat kā Leknesunns startēja ar melnu apsēju, godinot mirušo Norvēģijas karali Haraldu V.
Vēl 13 sekundes vēlāk finiša līniju šķērsoja beļģis Vouts van Ārts ("Visma/Lease a Bike"). Kopvērtējuma līderpozīcijā esošais slovēnis Tadejs Pogačars ("UAE Team Emirates - XRG") bija 19. vietā, finišējot sešas līdz 29 sekundes priekšā saviem tuvākajiem sāncenšiem kopvērtējumā.
Pēc šī posma Pogačaru un vicelīderi spāni Enriku Masu ("Movistar") šķir trīs minūtes un 50 sekundes, bet vēl vienu minūti aiz muguras ir cits slovēnis Primožs Rogličs ("Red Bull - Bora - hansgrohe").
Latvijas riteņbraucēji šogad "Vuelta a Espana" nepiedalās.
81. "Vuelta a Espana" velobraucienā riteņbraucēji 21 posmā veiks 3310,6 kilometrus.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pērn par "Vuelta a Espana" uzvarētāju kļuva Dānijas riteņbraucējs Jonass Vingegords.
"Vuelta a Espana" beigsies 13. septembrī Granadā.