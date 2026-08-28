Semeņistaja zaudē ASV atklātā čempionāta kvalifikācijas izšķirošajā kārtā.
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Šodien 19:25
Semeņistaja netiek pāri ASV atklātā čempionāta kvalifikācijas pēdējam šķērslim
Latvijas otrā rakete sieviešu tenisā Darja Semeņistaja piektdien piedzīvoja zaudējumu sezonas noslēdzošā "Grand Slam" turnīra - ASV atklātā čempionāta - kvalifikācijas izšķirošajā, trešajā kārtā.
Semeņistaja, kura WTA rangā ieņem 109. pozīciju un kvalifikācijā ir izsēta ar ceturto numuru, ar 4-6, 1-6 zaudēja Austrālijas tenisistei Stormai Hanterei (WTA 169.).
Par kvalifikācijas trešās kārtas sasniegšanu Latvijas tenisiste nopelnīja 30 WTA ranga punktus.
Latviete saglabā cerības iekļūt pamatturnīrā kā "laimīgā zaudētāja".
Otrdien pirmajā kārtā Semeņistaja ar 6-2, 7-5 pārspēja japānieti Haju Kinošitu (WTA 223.), bet trešdien otrajā atlases kārtā ar 7-6 (7:5), 6-4 pieveica Krievijas pārstāvi Aleksandru Šubladzi (WTA 190.).
ASV atklātais čempionāts norisinās cietā seguma laukumos. Pamatturnīrā vieta garantēta Latvijas pirmajai raketei Aļonai Ostapenko.