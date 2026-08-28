Semeņistaja netiek pāri ASV atklātā čempionāta kvalifikācijas pēdējam šķērslim
Foto: imago/Tischler
Semeņistaja zaudē ASV atklātā čempionāta kvalifikācijas izšķirošajā kārtā.
Citi sporta veidi

Semeņistaja netiek pāri ASV atklātā čempionāta kvalifikācijas pēdējam šķērslim

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Seko Jauns.lv Google

Latvijas otrā rakete sieviešu tenisā Darja Semeņistaja piektdien piedzīvoja zaudējumu sezonas noslēdzošā "Grand Slam" turnīra - ASV atklātā čempionāta - kvalifikācijas izšķirošajā, trešajā kārtā.

Semeņistaja netiek pāri ASV atklātā čempionāta kva...

Semeņistaja, kura WTA rangā ieņem 109. pozīciju un kvalifikācijā ir izsēta ar ceturto numuru, ar 4-6, 1-6 zaudēja Austrālijas tenisistei Stormai Hanterei (WTA 169.).

Par kvalifikācijas trešās kārtas sasniegšanu Latvijas tenisiste nopelnīja 30 WTA ranga punktus.

Latviete saglabā cerības iekļūt pamatturnīrā kā "laimīgā zaudētāja".

Otrdien pirmajā kārtā Semeņistaja ar 6-2, 7-5 pārspēja japānieti Haju Kinošitu (WTA 223.), bet trešdien otrajā atlases kārtā ar 7-6 (7:5), 6-4 pieveica Krievijas pārstāvi Aleksandru Šubladzi (WTA 190.).

ASV atklātais čempionāts norisinās cietā seguma laukumos. Pamatturnīrā vieta garantēta Latvijas pirmajai raketei Aļonai Ostapenko.

Tēmas

TenissGrand SlamASVDarja SemeņistajaWTA

Citi šobrīd lasa