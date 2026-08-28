Graudiņa iesaistās Samoilovas un LVF strīdā: jaunie pludmales volejbolisti ilgstoši saņēmuši nepietiekamu atbalstu
Pludmales volejboliste Tīna Graudiņa cer, ka sarunās ar Latvijas Volejbola federāciju (LVF) izdosies atrisināt jautājumu par atbalstu jaunajiem pludmales volejbolistiem, liecina sportistes ieraksts sociālās tīklošanās vietnē "Instagram".
Graudiņas pāriniece Anastasija Samoilova pagājušajā nedēļā ievietoja kritisku ierakstu par LVF, kas, viņasprāt, nepietiekami atbalsta pludmales volejbolu. Tikmēr LVF pārmetumus par nepietiekamu atbalstu pludmales volejbolam noraidīja un norādīja, ka elites līmeņa pludmales volejbolisti no Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) ir dāsni atalgoti.
Kā paziņojumā raksta Graudiņa, patlaban diskusija ir aizvirzīta citā gultnē, nekā viņas to vēlējušās, sportistei atgādinot, ka viņām ir lieliski atbalstītāji un finansējums no LOV.
"Bet tieši tāpēc, ka jūtamies finansiāli droši, Nastja bija gatava vērst uzmanību uz LVF lēmumiem, kā tā sadala savu budžetu. Jo pludmales volejbolisti, it īpaši talantīgākie jaunieši, mūsuprāt, ilgstoši ir bijuši nepietiekami atbalstīti. Zinu un ceru, ka šo jautājumu mēs atrisināsim kopā ar LVF savstarpējās sarunās, jo ticu, ka mēs visi vēlamies, lai mūsu sporta veids aug," paziņojumā raksta Graudiņa.
Pēc Samoilovas paziņojuma LVF lūdza sportistei paskaidrot, kādos faktos balstīti viņas izteiktie federāciju kritizējošie apgalvojumi. Samoilova savukārt atgādināja, ka LVF tiek finansēta no valsts jeb visu samaksātajiem nodokļiem, tāpēc, viņasprāt, jautājumi par šīs naudas izlietojumu un godīgu sadali nevar būt noslēpums, par kuru sportistiem būtu jāklusē.