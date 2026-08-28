Premjers prasa skaidrot 147 000 eiro piešķiršanu jau notikušiem bridža čempionātiem
Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) pieprasījis Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) nekavējoties iesniegt dokumentus par 225 000 eiro valsts finansējuma sadali starptautisku sporta pasākumu rīkošanai un skaidrot 147 366 eiro piešķiršanu Latvijas Bridža federācijai, jo abi atbalstītie bridža čempionāti bija noslēgušies jau pirms konkursa izsludināšanas.
Kā informē Ministru kabinets, premjers lūdzis sniegt juridiski pamatotu skaidrojumu par finansējuma piešķiršanu pēc tam, kad noslēdzās 57. Eiropas Nacionālo komandu bridža čempionāts un 30. RTU Eiropas Jauniešu bridža čempionāts.
Kulbergs norāda, ka valdība 16. jūnijā lēma par 225 000 eiro novirzīšanu atklātam konkursam, kurā visām sporta federācijām bija jābūt vienādām iespējām pretendēt uz finansējumu. Premjers uzsver, ka ne valdība, ne viņš personīgi nav atsevišķi lēmuši par finansējuma piešķiršanu Latvijas Bridža federācijai.
Kā liecina IZM publiskotā informācija, Latvijas Bridža federācijai piešķirti 147 367 eiro, kas veido vairāk nekā 65% no kopējā konkursā sadalītā finansējuma. Pārējiem sešiem atbalstītajiem sporta pasākumiem kopumā piešķirti 77 633 eiro.
Premjers norāda, ka konkurss tika izsludināts 22. jūlijā, savukārt bridža čempionāti noslēdzās 15. jūlijā. Tādēļ viņš vēlas noskaidrot, uz kāda juridiskā pamata finansējums piešķirts jau notikušam pasākumam.
Tāpat valdības vadītājs lūdzis skaidrojumu par paredzētajiem 14 000 eiro konkursa rezultātu izvērtēšanai un jaunu kritēriju izstrādei. Pēc Kulberga paustā, tas rada jautājumus par kritērijiem, pēc kuriem šogad sadalīts valsts finansējums.
IZM iepriekš informēja, ka konkursā tika saņemti astoņi pieteikumi par kopējo summu virs 2,2 miljoniem eiro. Finansējuma piešķiršanā tika ņemts vērā ārvalstu viesu cilvēknakšu skaits Latvijā, par katru cilvēknakti paredzot 17 eiro līdzfinansējumu. Atbalstītajos projektos kopumā plānotas 22 157 ārvalstu viesu cilvēknaktis.
Ministru prezidents uzsvēris, ka pašlaik nevēlas pasludināt finansējuma piešķiršanu par nelikumīgu, tomēr esošā informācija esot pietiekami nopietna, lai veiktu tūlītēju pārbaudi.