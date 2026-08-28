Valda Valtera grāmatas "Dumpinieka talanta apliecība" prezentācija; 28.08.2026.
Latvijas Olimpiskās komitejas telpās prezentēta bijušā basketbolista, trenera un funkcionāra Valda Valtera grāmatas "Dumpinieka talanta apliecība".
LOK telpās prezentē izcilā basketbolista Valda Valtera grāmatu "Dumpinieka talanta apliecība". FOTO
Piektdien Latvijas Olimpiskās komitejas telpās Grostonas ielā 6B Rīgā prezentēta bijušā basketbolista, trenera un funkcionāra Valda Valtera grāmata "Dumpinieka talanta apliecība".
Šis datumam pašam autoram, leģendārajam basketbolistam un trenerim, ir īpaši zīmīgs, jo tieši šodien pirms 44 gadiem viņš izcīnīja pasaules čempiona titulu. Grāmata būtiski atšķiras no iepriekšējiem Valda Valtera autordarbiem - tā ir orientēta uz bērnu un jauniešu fizisko attīstību, kā arī ir primāri paredzēta vecākiem un treneriem.
Bērni un jaunieši ir mūsu nākotne, un viņu veselība, kā arī fiziskā attīstība ir viena no LOK būtiskākajām prioritātēm. LOK jau vairāk nekā 13 gadus īsteno un attīsta vairākus uz skolēnu fizisko un emocionālo veselību orientētus projektus (piemēram, "Sporto visa klase", "Olimpieši skolās ar Rimi", "Personības akadēmija"), kas turpina gūt lielu atsaucību no izglītības iestādēm visā Latvijā. Savukārt šogad pēc ilgāka pārtraukuma tika veiksmīgi atjaunota Latvijas Jaunatnes Olimpiāde, iesaistot vairāk nekā 3000 jauniešu no visas Latvijas. V. Valtera sarakstītā grāmata ir visaptverošs, izglītojošs un pētījumos balstīts darbs par jauno sportistu attīstību, kāda līdz šim Latvijā vēl nav bijusi.
Iepazīstinot ar grāmatas tapšanas motivāciju, darba autors Valdis Valters uzsvēra, ka šis izdevums ir viņa apzināta nodeva nākamajām paaudzēm, patiesās rūpēs par Latvijas sabiedrību un mūsu valsts nākotni. Autors pauda cerību, ka grāmatā ietverto vēstījumu sadzirdēs un saklausīs tieši vecāki un treneri, kuriem šis saturs būs praktisks un neaizstājams ceļvedis bērnu audzināšanā un trenēšanā. Grāmatas pamatā ir atziņa, ka bērna izaugsmē galvenajam principam jābūt "Attīstība nav sacensība", aptverot vecuma posmu no dzimšanas līdz pat 22 gadiem.
Valdis Valters: "Man bija svarīgi nodot gadu gaitā uzkrāto pieredzi un trenera atziņas nākamajām paaudzēm. Grāmatā esmu apkopojis metodiku, kas parāda, ka bērna fiziskajai un psiholoģiskajai attīstībai ir jānotiek pakāpeniski, nevis sasteigti."
Prezentācijas pasākumā sarunai par grāmatas tapšanas aizkulisēm pievienojās arī tās līdzautors Viesturs Lāriņš. Diskusijā tika pārrunātas tādas būtiskas tēmas kā agrīnās specializācijas bīstamība, kustību nozīme smadzeņu un pareizas stājas attīstībā, kā arī jauniešu mentālā veselība un uztura paradumi. Kaut arī par šiem jautājumiem autori varētu diskutēt stundām ilgi, patiess grāmatas ieguvums ir tas, ka visi galvenie akcenti tajā apkopoti īsā, kodolīgā un viegli uztveramā veidā, balstoties gan uz paša Valda Valtera bagātīgo pieredzi, gan arī uz starptautiskiem pētījumiem.
Izdevums "Dumpinieka talanta apliecība" padziļināti pievēršas bērnu un jauniešu attīstības periodiem, kustību lomai un vecāku kā arī trenera ietekmei, sniedzot praktiskus ieteikumus ilgtspējīgas sporta vides veidošanai. Pasākuma noslēgumā klātesošajiem bija iespēja uzdot jautājumus autoram, iegūt autogrāfus un turpināt sarunas neformālā gaisotnē.