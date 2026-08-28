"Riga" Konferences līgā ielozē pretī spēcīgo "Atalanta" un debitanti Kauņas "Žalgiris"
Pretinieces Konferences līgas pamatturnīrā 28. augustā uzzināja "Riga FC".
Latvijas čempiones futbolā "Riga" viena no pretiniecēm Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) Konferences līgas pamtturnīrā būs Bergāmo "Atalanta". "Riga" "Atalanta" vienību, kas tika ielozēta no pirmā groza, uzņems savā laukumā, tāpat kā čehu "Jablonec" no ceturtā un Kazahstānas Almati "Kairat" no piektā groza.
Tāpat "Riga" viesosies pie Kipras komandas "Pafos", Bosnijas un Hercegovinas vienības Baņa Lukas "Borač" un Kauņas "Žalgiris" no Lietuvas, kas tika ielozētas attiecīgi no otrā, trešā un sestā groza. Pamatturnīrs sāksies 15. oktobrī, komandām aizvadot mačus pret sešām dažādām pretiniecēm, bet rezultātus skaitot 36 komandu tabulā.
Pamatturnīra astoņas labākās komandas nodrošinās vietas astotdaļfinālā, 9. līdz 24. vietas īpašnieces cīnīsies izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā, savukārt pārējām vienībām Eiropas kausu sezona būs noslēgusies. Šāds formāts UEFA Konferences līgā tiek izspēlēts trešo reizi.
"Riga" ir trešā Latvijas komanda, kas iekļuvusi UEFA klubu turnīru grupu sacensībās. 2009./2010. gada sezonā UEFA Eiropas līgas grupu turnīrā spēlēja "Ventspils", bet 2022./2023. gada sezonā UEFA Konferences līgas grupu turnīrā cīnījās RFS, kas divas sezonas vēlāk iekļuva arī UEFA Eiropas līgas grupas turnīrā.
"Riga" Eirokausu sezonu sāka UEFA Čempionu līgas kvalifikācijā, pirmajā kārtā ar 3:4 piekāpjoties Armēnijas čempionvienībai Erevānas "Ararat-Armenia". Pēc tam Konferences līgas kvalifikācijas otrajā kārtā Čempionu zarā rīdzinieki ar 8:4 pārspēja Ziemeļmaķedonijas komandu "Vardar", trešajā kārtā ar 2:1 - Ģēras ETO no Ungārijas, bet "play-off" kārtā ar 2:1 - Fēru salu komandu Klaksvikas KI.
UEFA Konferences līgas fināls notiks 2. jūnijā Stambulā.