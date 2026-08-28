VIDEO: "Riga" asistents Kristaps Blanks pēc vēsturiskā panākuma tur doto solījumu komandai
Pēc UEFA Konferences līgas sasniegšanas solījums bija jātur trenera asistentam Kristapam Blankam.
Viņš par iekļūšanu Konferences līgas pamatturnīrā bija solījis nodzīt matus, kas pēc kluba publicētā video dienu pēc vēsturiskā panākuma arī paveikts.
27. augustā "Riga" Konferences līgas kvalifikācijas "play-off" kārtas atbildes spēlē Rīgā ar 2:1 pieveica Fēru salu Klaksvikas KI, tādējādi pirmo reizi kluba vēsturē kvalificējoties Eirokausu pamatturnīram.
Konferences līgā rīdzinieki līgas fāzē ielozēti spēkoties pret Bergāmo "Atalanta", Kipras "Pafos", Čehijas "Jablonec", Kauņas "Žalgiris", Bosnijas un Hercegovinas "Borač" un Kazahstānas "Kairat".
Līgas fāzes spēles gaidāmas no 15. oktobra līdz 17. decembrim, trīs spēles aizvadot savā laukumā, bet trīs izbraukumā. Pēc izcīnītajiem punktiem pirmās astoņas vietas automātiski sasniegs astotdaļfinālu, 9. līdz 24. vieta turpinās turnīru pirmajā izslēgšanas spēļu kārtā, bet 25. līdz 36. vietai turnīrs beigsies pēc sešām spēlēm.
"Riga" pēc "Ventspils" un RFS kļuvusi par trešo Latvijas futbola komandu, kas sasniedz kāda Eirokausa pamatturnīru. Pirms divām sezonām RFS piedalījās UEFA Eiropas līgā.