No "Gribi būt miljonārs?" līdz Čempionu līgai. Pēc vēsturiskā triumfa pievērš uzmanību būtiskam faktam bijušā RFS trenera biogrāfijā
Šonedēļ Azerbaidžānas "Sabah" pirmo reizi kluba vēsturē iekļuva UEFA Čempionu līgas pamatturnīrā. Kluba treneris ir bijušais RFS stūrmanis, lietuvietis Valds Dambrausks, kura karjerā atrodams interesants fakts.
Izšķirošajā "play-off" kvalifikācijas kārtā "Sabah" divu spēļu summā ar 6:4 pārspēja Izraēlas "Hapoel", tādējādi rakstot gan kluba, gan valsts vēsturi. Pirmo reizi kāds Azerbaidžānas klubs spēlēs UEFA Čempionu līgā.
Izlozē noskaidrojies, ka "Sabah" līgas fāzē spēkosies pret tādām komandām kā "Barcelona", Londonas "Arsenal", Dortmundes "Borussia", Mančestras "United", "Napoli", "Villarreal", Prāgas "Slavia" un "Viking".
Kopš 2025. gada par "Sabah" treneri strādā lietuvietis Valds Dambrausks, ar kuru kopā ar izcīnīts lielais panākums. Trenera karjeru viņš sāka dzimtenē, vadot U-17 un U-19 izlases, bet vēlāk pievērsies klubu trenēšanai.
No 2017. līdz 2020. gadam Dambrausks strādāja Latvijas Virslīgā kā RFS treneris, pēc kā viņa ceļi veduši uz "Ludogorets", Splitas "Hajduk", "Omonia" un citiem klubiem. Viņa vārds arī ik pa laikam saistīts ar kļūšanu par Latvijas futbola izlases treneri, taču speciālists prioritizējis darbu ar klubu.
Pēc kvalificēšanās Čempionu līgai, daudzi pamanījuši kādu citu faktu - vēl pirms kļūšanas par treneri Dambrausks 2002. gadā, vēl būdams students, dzimtenē piedalījies erudīcijas šovā "Gribi būt miljonārs?".
Tajā, pareizi atbildot uz jautājumiem, bija iespēja laimēt prāvu naudas summu. Toreiz Dambrausks laimēja trīs tūkstošus litus (toreizējā Lietuvas naudas valūta), kas ir aptuveni četri tūkstoši eiro mūsdienu izteiksmē. Tā kā Dambrausks, kuram pašam neizvērtās karjera futbolā, vēlējās kļūt par treneri, tad šo naudu viņš izmantoja, lai dotos uz Londonas Metropoles universitāti, kur viņš apguva Sporta zinātni un trenera izglītību.
Tāpat viņš ārpus studijām laiku izmantoja lietderīgi, iegūstot pieredzi tādās prestižās futbola akadēmijās kā Mančestras "United", Londonas "Fulham" un "Brentford". Debiju ar "Sabah" Eiropas futbola prestižākajā līgā Dambrausks piedzīvos jau septembra sākumā.