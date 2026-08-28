Malaizijas futbola klubs sasniedz rekordu, kuru diez vai kāds pārspēs
Kāda Malaizijas augstākās līgas komanda turpina pārrakstīt rekordu grāmatas, laukumā demonstrējot tik iespaidus rezultātus, kurus diez vai kādam citam klubam pasaulē izdosies pārspēt.
Malaizijas Superlīgas klubs “Johor Darul Ta’zim” (JDT) pērn čempionāta pēdējā spēlē ar 14:1 pārspēja “Kelantan The Real Warriors”, izcīnot rekordlielu uzvaru līgas vēsturē un kļuva par valsts čempioniem 12. sezonu pēc kārtas, kas arī ir rekords.
Taču iespaidīgākais rekords tika sasniegts šomēnes. 21. augustā ar 3:0 uzvaru pār “Kuching City FC” šis klubs nospēlēja 109. nezaudēto spēli pēc kārtas nacionālajā čempionātā, pārspējot Kotdivuāras “ASEC Mimosas” 108 nezaudēto spēļu sēriju savā čempionātā no 1989. līdz 1994. gadam. Malaiziešu superklubs negrasās apstāties pie sasniegtā un 26. augustā sēriju pagarināja līdz 110 spēlēm ar 9:0 uzvaru pār “Kelantan Red Warrior”. Nākamā spēle paredzēta 29. augustā pret “Star City”.
Pēdējo reizi JDT cieta neveiksmi nacionālajā čempionātā tālajā 2021. gada 24. aprīlī, zaudējot “Terengganu”. Šis bija kluba vienīgais zaudējums tajā sezonā.