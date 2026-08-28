Pēc oda koduma miris augsta ranga FIDE funkcionārs
Negaidīti miris gados jauns Starptautiskās šaha federācijas (FIDE) delegāts, kurš nesen bija devies uz šaha turnīru Nigērijas galvaspilsētā Abudžā.
36 gadus vecais Sergejs Indeikins pagājušajā nedēļā nomira Krievijas pilsētā Permā pēc atgriešanās no Nigērijas, kur viņu bija sakodis ar malāriju inficēts ods, vēsta “Komsomoļskaja pravda”. Ja ielidojot Maskavā, viņam kļuvis slikti, sācies drudzis, drebuļi, augsta temperatūra. Pēc atgriešanās Permā simptomi pastiprinājušies, māte izsaukusi ātro palīdzību, taču slimnīcā vīrietis miris. Viņa tēvs pastāstīja, ka nebija līdzējusi arī iepriekš veiktā vakcinācija.
FIDE viņš darbojās kopš 2021. gada. Viņš piedalījās dažādu federācijas organizēto čempionātu, pasaules kausu, pretendentu turnīru un citu sacensību organizēšanā. Paralēli viņš darbojās arī kā basketbola aģents.
Kas ir malārija?
Malārija ir daudzos tropu un subtropu reģionos plaši izplatīta un dzīvībai bīstama slimība, norāda Slimību profilakses un kontroles centrs, savā tīmekļa vietnē sniedzot plašu slimības aprakstu.
Katru gadu daudzi starptautiskie ceļotāji saslimst ar malāriju, apmeklējot valstis, kur tā ir endēmiska, un tiek ziņots par vairāk kā 10 000 saslimšanas gadījumiem pēc atgriešanās mājās no ceļojuma. Ceļotājiem ir augsts risks saslimt ar malāriju, jo viņi nav imūni, un bieži vien pēc atgriešanās mājās viņiem var tikt uzstādīta vēlīna vai nepareiza diagnoze. Drudzis, kas parādās ceļotājiem trīs mēnešu laikā pēc atgriešanās no malārijas endēmiskiem rajoniem ir neatliekama situācija, kas prasa tūlītēju medicīnisku izmeklēšanu un ārstēšanu.
Ierosinātājs
Cilvēkā var parazitēt četras dažādas malārijas ierosinātāju protozoju parazītu Plasmodium sugas — P. falciparum, P. vivax, P. ovale un P. Malariae.
Infekcijas izplatīšanās veids
Malārijas ierosinātājus pārnēsā vairākas ģints Anopheles malārijodu sugas, kas ir aktīvas galvenokārt nakts laikā.
Slimības raksturs
Malārija ir akūta febrila slimība, kuras inkubācijas periods ilgst 7 un vairāk dienas. Līdz ar to febrila saslimšana, kas attīstās straujāk nekā nedēļu pēc pirmā iespējamā kontakta ar ierosinātāju, nav malārija.
P. falciparum izraisa smagāko malārijas formu (tropisko malāriju), kam raksturīgas tādas mainīgas klīniskās pazīmes kā drudzis, drebuļi, galvassāpes, muskuļu sāpes un vājums, vemšana, klepus, caureja un sāpes vēderā; var sekot citi ar orgānu darbības traucējumiem saistīti simptomi, kā akūta nieru mazspēja, ģeneralizēti krampji, asinsrites kolapss, kam seko koma un nāve. Malārijas endēmiskos rajonos aptuveni 1% pacientu, kas inficējušies ar P. falciparum, mirst; mirstības rādītājs neimūnu ceļotāju vidū ar neārstētu P. falciparum infekciju ir ievērojami augstāks. Sākotnējie simptomi var būt viegli un ne tik vienkārši atpazīstami kā malārijas simptomi. Ir svarīgi apsvērt P. falciparum izraisītas malārijas iespējamību visos gadījumos, kas raksturojas ar neizskaidrojamu drudzi, kas parādās laika periodā no 7. dienas pēc pirmā iespējamā kontakta ar ierosinātāju līdz 3 mēnešiem (nereti arī vēlāk) pēc pēdējā iespējamā kontakta ar ierosinātāju. Jebkurai personai, kurai parādās drudzis šajā laika periodā, nekavējoties jāgriežas pie ārsta, lai noteiktu diagnozi un nozīmētu efektīvu ārstēšanu, kā arī jāinformē medicīniskais personāls par iespējamo kontaktu ar infekcijas ierosinātāju.
Agrīna diagnosticēšana un atbilstoša ārstēšana var izglābt dzīvību. Tropiskā malārija var būt nāvējoša, ja ārstēšana netiek uzsākta 24 stundu laikā. Lai noteiktu malārijas parazītu klātbūtni, nepieciešams veikt asins parauga pārbaudi. Ja pirmajā asins uztriepē malārijas izraisītāji netiek atrasti, bet klīniski ir aizdomas par inficēšanos ar malāriju, jāņem vairākus asins paraugus ar 6–12 stundu intervālu un rūpīgi jāizmeklē.
Īpašs risks saslimt ir grūtniecēm, maziem bērniem un gados vecākiem cilvēkiem. Saslimšana ar malāriju grūtnieču vidū palielina mātes nāves, spontānā aborta, nedzīva bērna piedzimšanas, kā arī jaundzimušā nāves risku.
Citu Plasmodium sugu izraisītās malārijas formas nav tik smagas un dzīvībai bīstamas.