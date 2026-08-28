Arī daži skaļi futbola vārdi. "Riga" noskaidros pretinieces Konferences līgas pamatturnīrā
Jau šodien "Riga" noskaidros savus pretiniekus UEFA Konferences līgas pamatturnīrā, kur gaidāmas sešas spēles. Atsevišķos grozos redzami ļoti zināmi vārdi futbolā.
Jau ziņots, ka, spēlējot mazākumā, Latvijas Virslīgas čempione "Riga" Konferences līgas kvalifikācijas "play-off" atbildes spēlē ar 2:1 apspēlēja Fēru salu Klaksvikas KI, tādējādi pirmo reizi kluba vēsturē kvalificējoties Eirokausiem.
Jau šodien rīdzinieki noskaidros pretinieces līgas fāzē. Tajā visas 36 komandas atradīsies vienā tabulā, aizvadot sešas spēles katra. Pēc līgas fāzes noslēguma pirmās astoņu vietu ieguvējas automātiski sasniegs astotdaļfinālu, bet 9. līdz 24. vieta turpinās turnīru pirmajā izslēgšanas spēļu kārtā. 25. līdz 36. vietai turnīrs būs beidzies pēc sešām spēlēm.
The six pots for the #UECLdraw are confirmed 🙌 pic.twitter.com/CDyNNNoY2G— UEFA Conference League (@Conf_League) August 27, 2026
"Riga" izlozē atrodas piektajā grozā, kurā ir arī tādas komandas kā Splitas "Hajduk", Čehijas "Jablonec" (Konferences līgas trešajā kārtā izsita RFS, bet "play-off" kārtā slaveno Glāzgovas "Rangers"), "Nordsjaelland", "Aarhus" un "Inter Escaldes".
Zināmākie futbola vārdi atrodas pirmajā grozā - bijusī Eiropas līgas uzvarētāja Bergāmo "Atalanta", jau Rīgā viesojusies Amsterdamas "Ajax" (2025. gada janvārī tās ultras šāva petardes pie Brīvības pieminekļa, bet vēlāk RFS svinēja vēsturisku uzvaru Eiropas līgā), Portugāles "Braga", Vācijas "Freiburg", Francijas "Monaco" un Dānijas "Copenhagen" (pret šo klubu "Riga" vēsturiski cīnījies Eirokausu kvalifikācijā).
Amsterdamas "Ajax" fani sarīko uguņošanu pie Brīvības pieminekļa; 23.01.2025.
Amsterdamas "Ajax" fani ar vērienīgu uguņošanu pie Brīvības pieminekļa gatavojas spēlei pret Latvijas čempioni RFS.
Arī otrajā grozā atrodas zināmi futbola vārdi, kas vēl nesen cīnījušies UEFA Čempionu līgā. No šī groza var iegūt pretiniekos tādas komandas kā "Midtjylland", Belgradas "Crvena zvezda", Beļģijas "Gent", Atēnu "Panathinaikos", "Riga" īpašniekam tuvo Kipras "Pafos" un Anglijas Premjerlīgas komandu "Brighton".
Trešajā grozā atrodas tādas komandas kā Šveices "Lugano", "La Liga" klubs "Getafe", Somijas "KuPs", Nīderlandes "Twente", Gibraltāra "Lincoln Red Imps" un "Borac". Ceturtajā grozā ierindotas "Sint-Truidense", "Brann", Edinburgas "Hearts", Almatas "Kairat", "Craiova" un Turcijas "Trabzonspor" (starpsezonā piesaistījusi Ēģiptes lielāko futbola zvaigzni Mohamedu Salāhu).
Sestajā grozā atrodas cita turnīra debitante no Lietuvas - Kauņas "Žalgiris", kas Klaksvikas KI pieveica Čempionu līgas kvalifikācijas otrajā kārtā. Tāpat sestajā grozā atrodas "Thun", Sofijas CSKA, "Mjallby", Tbilisi "Iberia"' un "Egnatia" .
izloze paredz, ka katrai komandai ielozēs pa vienai pretiniecei no katra groza. Izlozes gaitā arī noskaidrosies, pret kuru groza komandu tiks spēlēts mājās, bet pret kuru - viesos. Konferences līgas pamatturnīrs norisināsies no 15. oktobra līdz 17. decembrim, bet pirmā izslēgšanas spēļu kārta gaidāma nākamā gada 18. un 25. februārī. Čempions tiks noskaidrots 2. jūnijā.