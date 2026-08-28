Igaunijas basketbolistiem bezcerīgs zaudējums pret tiešo konkurenti Pasaules kausa kvalifikācijā
2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas otrās grupu kārtas pirmajā spēļu dienā zaudējumu piedzīvoja Igaunija, kas izbraukumā atzina Ungārijas pārākumu.
Zviedrijas, Ungārijas un Francijas vīriešu basketbola izlases ceturtdien svinēja uzvaras 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas mačos.
Helsinkos Zviedrija L grupas spēlē ar 86:81 (23:20, 21:21, 20:20, 22:20) pieveica Somiju, kuras rindās spēlēja NBA spīdeklis Lauri Markanens. Viņam ne tā veiksmīgākā spēle - tikai divi realizēti metieni no 13, septiņus no 11 punktiem viņš guva ar soda metienu palīdzību.
Uzvarētājiem ar 31 punktu un piecām kļūdām izcēlās cits NBA basketbolists Pelle Lāšons, bet mājiniekiem 19 punktus sakrāja piecu piezīmju dēļ maču priekšlaicīgi beigušais Olivjē Nkamhua. Zviedri atradās vadībā lielāko spēles daļu, nelielo pārsvaru nosargājot.
Otrā šīs grupas spēlē Miškolcā Ungārija ar 85:67 (13:14, 24:20, 26:22, 22:11) apspēlēja Igauniju. Uzvarētājs noskaidrojās otrajā puslaikā, kurā laukumā dominēja mājinieki. Ceturto ceturtdaļu tie uzvarēja ar 11 punktu pārsvaru, kas arī palīdzēja uzvarēt tik pārliecinoši.
Uzvarētājiem 22 punktus un piecas atlēkušās bumbas sakrāja Zoltāns Perls, bet Igaunijas vienībā Kristians Kullamē sakrāja 26 punktus un piecas atlēkušās bumbas. Visā spēlē Igauniju pievīla lielais kļūdu skaits - 20, no kurām Ungārija guva 19 punktus.
Trešajā grupas mačā Francija mājās ar 92:67 (31:17, 23:18, 19:15, 19:17) pārspēja Slovēniju. Uzvarētājiem 22 punktus un deviņas atlēkušās bumbas sakrāja kapteinis un NBA zvaigzne Viktors Vembanjama, bet viesiem pa desmit punktiem guva Martins Krampeļs un Gregors Glass.
Septiņās spēlēs šajā grupā sešas uzvaras Francijai, pa četrām uzvarām - Somijai, Ungārijai un Zviedrijai, bet pa trim uzvarām - Igaunijai un Slovēnijai. Trīs labākās no grupu sešām komandām spēlēs Pasaules kausa finālturnīrā.