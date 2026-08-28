Aļonai Ostapenko "US Open" pirmajā kārtā ielozē vēl nepieveiktu pretinieci
Ceturtdien notikušajā ASV atklātā tenisa čempionāta izlozē noskaidrojās Latvijas pirmās raketes Aļonas Ostapenko pretiniece pirmajā kārtā.
"US Open"' pirmajā kārtā Ostapenko cīnīsies pret vācieti Tatjanu Mariju, noskaidrojās ceturtdien aizvadītajā izlozē. Ostapenko WTA rangā atrodas 31. pozīcijā un sezonas noslēdzošajā "Grand Slam" turnīrā izsēta ar 30. numuru, kamēr Marija WTA rangā ieņem 79. vietu.
Abas tenisistes tikušās kortā divas reizes, abās pie panākuma tiekot Vācijas sportistei. Ostapenko spēkojās šosezon ar Mariju Īstbornas "WTA 250" turnīra pusfinālā, kurā latviete nepabeidza maču otrajā setā.
Ostapenko "US Open" cīnīsies desmito reizi, bet viņas labākais sniegums sezonas ceturtajā "Grand Slam" ir 2023. gadā sasniegtais ceturtdaļfināls. Tikmēr Marija ASV atklātā čempionāta pamatturnīrā spēlēs 13. reizi karjerā. Uzvarētāja otrajā kārtā tiksies ar čehieti Nikolu Bartunkovu (WTA 38.) vai Majaru Šerifu (WTA 51.) no Ēģiptes.
"US Open" kvalifikācijas izšķirošo kārtu sasniegusi Darja Semeņistaja, kura WTA rangā ieņem 109. pozīciju un kvalifikācijā ir izsēta ar ceturto numuru. Viņa cīņā par iekļūšanu pamatsacensībās piektdien spēkosies ar Austrālijas tenisisti Stormu Hanteri (WTA 169.)
Sezonas pēdējo "Grand Slam" sacensību pamatturnīrs cietā seguma kortos sāksies svētdien, bet beigsies 13. septembrī.