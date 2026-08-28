Gailītis: Latvijas vīriešu basketbola izlases zaudējums Horvātijai ir likumsakarīgs
Latvijas valstsvienības galvenais treneris Jānis Gailītis "Latvijas Televīzijai" norādīja, ka Latvijas vīriešu basketbola izlases zaudējums Horvātijai ir likumsakarīgs.
Jau ziņots, ka Latvijas basketbolisti 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas pirmajā mačā viesos ar 80:115 piekāpās Horvātijai. "Pēc trīs dienām ir nākamā spēle, tā ir iespēja atgriezties atpakaļ. Ne vienmēr tāda iespēja ir, bet šoreiz ir, un uz to mēs arī koncentrējamies," teica Gailītis.
"Mēs zinājām to komandu, bet daudz par daudz bija [kļūdu]. Mēs varējām būt labāki, bet, vai mēs varējām uzvarēt šodien? Droši vien, ka nē. Viss ir likumsakarīgi, būsim godīgi. Nav daudz ko tur dziļi rakt," viņš turpināja.
Latvijas basketbolisti šajā mačā izpildīja 14 soda metienus, kamēr horvāti tika pie 44 soda metieniem. "To, ka pretinieki atrod kādus kontaktus, tā ir spēlētāju meistarība. Grūti kādu vainot, arī nevajag nevienu vainot. Spēle ir jāpārdzīvo un jāsagremo, šodien nebija vienlīdzīgas komandas. Iespējams, pēc mēnešiem mēs spēlēsim un gan mēs, gan viņi būsim citādāki, dabūsim revanšu," norādīja Gailītis.
Svētdien Latvijas basketbolisti vēl savā laukumā spēkosies ar Izraēlu. "Laikam ļoti palīdzētu atmiņas zudums. Ķermeņa atgriešana fiziskajā kondīcijā, jo ceļojums atpakaļ nav no tiem vieglākajiem, un Izraēla jau ir mūsu laukumā. Nav pirmā reize, kad spēlētāji ir zaudējuši tādas spēles," izcēla treneris.
Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra otrās kārtas K grupā līdere ar bilanci 7-0 ir Polija, pa sešām uzvarām ir Horvātijai un Vācijai, Latvijas izlase ar trim panākumiem ieņem ceturto vietu, bet Nīderlandes un Izraēlas basketbolisti ir izcīnījuši pa divām uzvarām.