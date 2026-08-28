Mārupes smiltīs kronēti Latvijas jaunatnes čempioni pludmales volejbolā
Četrās vecuma grupās “Delfi” pludmales centrā Mārupē šonedēļ tika noskaidroti Latvijas jaunatnes čempioni pludmales volejbolā. Pirms finālposma jaunieši visa gada garumā aizvadīja septiņus čempionāta posmus, bet šonedēļ kortos izgāja 137 komandas jeb aptuveni 280 jauno sportistu no visas Latvijas.
Zēnu konkurencē divās vecuma grupās uzvarēja Niks Ameļkovičs, kurš U20 sacensībās kopā ar Kārli Augustu Mičuli finālā ar 2-0 (21:16, 21:16) pārspēja Renāru Augustu un Martinu Popi, bet U18 kopā ar Mārtiņu Jaundžeikaru izšķirošajā spēlē ar 2-0 (21:19, 21:15) pieveica Viktoru Rukanu un Manu Paulu Puriņu. Tikmēr Rukans kopā ar Markusu Dimitrijevu triumfēja U16 vecuma grupā, finālā izcīnot pārliecinošu uzvaru 2-0 (21:8, 21:8) pār Kaidenu Džeimsu Maršānu un Miķeli Ezerkalnu. Viktora jaunākais brālis Martins Rukans pārī ar Ņikitu Šarikovu uzvarēja U14 zēnu sacensībās, kurās finālā ar 2-0 (21:12, 21:16) tika pieveikti Dominiks Bangers un Edvards Bērziņš.
Vecāko meiteņu sacensībās U20 grupā favorīšu statusu apliecināja Paula Krieva un Estere Zaķīte, finālā ar 2-0 (21:16, 21:11) pieveicot Keriju Vilsoni un Elizabeti Baroni. U18 konkurencē Karlīna Bērziņa un Marija Dārta Jaundžeikare finālā ar 2-0 (21:9, 21:18) pārspēja Milanu Tīnu Aleksejevu un Loti Raičenoku Raišonoku. Lielākā konkurence bija U16 vecuma grupā, kur piedalījās 32 komandas, bet finālā Emilija Birzkalne kopā ar Mariju Vorobeju ar 2-0 (21:19, 23:21) uzvarēja Gintu Skribi un Letīciju Arhipovu. Jaunāko meiteņu (U14) vecuma grupā Elīza Baļčūna un Marta Birzkalne finālā ar 2-0 (21:16, 21:7) pieveica Kati Grīnfeldi un Emīliju Šmēdiņu.
Arī šogad labākie šīs sezonas jaunie spēlētāji visās vecuma grupās saņēma naudas balvas no Latvijas Volejbola federācijas, četrās vecuma grupās kopā sadalot 4800 eiro.
Latvijas jaunatnes čempionāts ir nozīmīga jauno pludmales volejbolistu sacensību platforma, kas sportistiem dažādās vecuma grupās sniedz iespēju regulāri pārbaudīt savas prasmes sacensību vidē, krāt pieredzi un turpināt savu sportisko izaugsmi. Čempionāts vienlaikus veicina pludmales volejbola attīstību Latvijas reģionos, pulcējot jaunos sportistus un viņu trenerus no dažādām Latvijas sporta skolām un klubiem.
Čempionāta finālposmu līdzfinansēja Mārupes novada pašvaldība, sniedzot nozīmīgu atbalstu jauniešu sporta un pludmales volejbola attīstībā.