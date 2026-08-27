Patriks Gailums (foto: Scanpix / picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS)
Citi sporta veidi
Šodien 00:47
Šķēpmetējs Patriks Gailums Dimanta līgas posmā vieglatlētikā paliek desmitais
Latvijas sportists Patriks Gailums ceturtdien Cīrihē Dimanta līgas posmā vieglatlētikā izcīnīja desmito vietu šķēpmešanā.
Gailums pirmajos trīs mēģinājumos sasniedza rezultātus 72,84 metri, 73,66 metri un 74,30 metri, ieņemot desmito vietu desmit sportistu konkurencē.
Par uzvarētāju ar rezultātu 92,07 metri kļuva Šrilankas šķēpmetējs Rumešs Taranga, otrais ar 86,93 metriem bija Andersons Pīterss no Grenādas, bet trešais ar 85,16 metriem - polis Davids Vegners.
Šosezon vieglatlēti Dimanta līgā sacenšas 14 posmos un finālposmā septembra sākumā Briselē.