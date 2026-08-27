Masai Rasela un Alisons dos Santoss (foto: Scanpix / EPA)
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2026. gada 28. augustā, 00:30
Rasela un Dos Santoss ar rekordiem triumfē Dimanta līgas posmā vieglatlētikā barjerotajās distancēs
Brazīlietis Alisons dos Santoss 400 metru barjerskrējienā un amerikāniete Masai Rasela 100 metru barjersprintā ceturtdien Cīrihē Dimanta līgas posmā vieglatlētikā laboja pasaules rekordu.
Dos Santoss 400 metru barjeroto distanci veica 45,80 sekundēs, par 0,89 sekundēm apsteidzot iepriekšējo rekordistu Norvēģijas sportistu Kaštenu Varholmu. Iepriekšējais rekords 45,94 sekundes tika sasniegts 2021. gada olimpiskajās spēlēs Tokijā.
100 metru barjerotajā distancē sievietēm Rasela distanci veica 12,09 sekundēs, par 0,14 sekundēm pārspējot iepriekšējo pasaules rekordisti no Nigērijas Tobi Amusanu un par 0,25 sekundēm - Eiropas čempioni nīderlandieti Nadini Viseri.
Amusanas 2022. gadā ASV pilsētā Jūdžinā sasniegtais rekords bija 12,12 sekundes.
Šķēpmešanā šajā posmā piedalās Patriks Gailums.
Šosezon vieglatlēti Dimanta līgā sacenšas 14 posmos un finālposmā septembra sākumā Briselē.