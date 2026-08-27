Spēle vienā grozā... Latvijas basketbolisti Horvātijā piedzīvo sen nepieredzētu sakāvi Pasaules kausa kvalifikācijas spēlē
Latvijas vīriešu basketbola izlase ceturtdien Horvātijas pilsētā Zadarā 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas pirmajā mačā zaudēja Horvātijas valstsvienībai. Latvijas izlase piedzīvoja pērienu ar 80:115 (14:23, 27:37, 16:25, 23:30).
Latvijas valstsvienībā 23 punktus guva Rihards Lomažs, 20 punktus - Artūrs Strautiņš un 15 punktus - Kristers Zoriks. Mājiniekiem 28 punktus un septiņas rezultatīvas piespēles sakrāja Mario Hezonja, pa 17 punktiem guva Karlo Matkovičs un Luka Božičs, bet 12 punktus un sešas rezultatīvas piespēles sakrāja Dominik Mavra.
Horvātijas izlase grozam uzbruka ar teicamu precizitāti, divpunktu metienus izpildot ar 81,25%, tālmetienus ar 42,86% un soda metienus ar 81,82% efektivitāti. Latviešiem šie rādītāji bija attiecīgi 55,26%, 29,03% un 78,57%. Latvieši zaudēja cīņu par atlekušajām bumbām (24:38) un sakrāja mazāk rezultatīvu piespēļu (15:24).
Maču ar trīspunktu gājienu sāka Horvātijas izlases spēlētājs Mario Hezonja, pēc deviņu gūtu punktu sērijas panākot 14:4 pārsvaru. Pēc Kristera Zorika trīspunktu metiena Latvijas izlasei izdevās pietuvoties līdz 14:17, bet nākamos astoņus punktus guva mājinieki, pēc Dominik Mavras divpunktu metiena panākot 25:14. Pēc Riharda Lomaža trīspunktu gājiena Latvijas izlase pietuvojās līdz 25:29, bet puslaika atlikušo daļu labāk aizvadīja mājinieki, puslaiku pabeidzot ar vadību 60:41.
Trešajā ceturtdaļā Horvātija turpināja palielināt pārsvaru, pēc diviem precīziem Lukas Božiča soda metieniem sasniedzot 30 punktu pārsvaru - 80:50. Arī ceturtajā ceturtdaļā rezultāta starpība turpināja svārstīties abpus 30 punktu robežai.
Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra otrās kārtas K grupā līdere ar bilanci 7-0 ir Polija, pa sešām uzvarām ir Horvātijai un Vācijai, Latvijas izlase ar trim panākumiem ieņem ceturto vietu, bet Nīderlandes un Izraēlas basketbolisti ir izcīnījuši pa divām uzvarām.
Svētdien Latvijas basketbolisti savā laukumā uzņems Izraēlas valstsvienību.
Latvijas valstsvienība uz Zadaru devās 12 spēlētāju sastāvā.
Pārbaudes spēlēs Latvijas basketbolisti izbraukumā ar 86:89 zaudēja Slovēnijai un Rīgā ar 82:84 atzina Ukrainas pārākumu. Mačā ar Ukrainu savainojumā iedzīvojās Kārlis Šiliņš, kurš nedevās līdzi komandai uz Horvātiju.
Tikmēr horvāti, gatavojoties kvalifikācijas spēlēm, sacentās Vācijas Basketbola federācijas (DBB) Superkausā, kurā pusfinālā ar 95:94 pārspēja Turciju, bet finālā ar 87:96 piekāpās Vācijai.
Galvenajam trenerim Jānim Gailītim izlasē palīdz treneri Artūrs Visockis-Rubenis un Mārtiņš Gulbis, brīvprātīgais treneris Valdis Razumovskis un fiziskās sagatavotības treneris Oskars Ernšteins.
Latvijas vīriešu basketbola izlases sastāvs:
Roberts Blumbergs ("Zaragoza", Spānija), Mareks Mejeris ("VEF Rīga"), Artūrs Strautiņš ("Roma SPQR", Itālija), Rihards Lomažs (bez kluba), Klāvs Čavars, Toms Talcis (abi - "Rīgas zeļļi"), Mārtiņš Laksa ("Alftanes", Islande), Mārcis Šteinbergs (Mursijas UCAM, Spānija), Kristaps Ķilps (Toruņas "Polski Cukier", Polija), Anrijs Miška (Ļubļinas "Start", Polija), Kristers Zoriks (Varšavas "Legia", Polija), Toms Leimanis ("Ourense", Spānija).
Horvātijas vīriešu basketbola izlases kandidāti:
Džeilīns Smits (Jeruzalemes "Hapoel", Izraēla), Dominiks Mavra, Danko Brankovičs (abi - Lugo "Rio Breogan", Spānija), Roko Badžims (Denizli "Merkezefendi", Turcija), Krešimirs Radovčičs (Zagrebas "Cibona", Horvātija), Antonio Jordano, Mateo Drežņaks (abi - Podgoricas "SC Derby", Melnkalne), Mario Hezonja (Klīvlendas "Cavaliers", NBA), Luka Božičs ("Granada", Spānija), Toni Nakičs (Mursijas UCAM, Spānija), Dario Šaričs (Stambulas "Anadolu Efes", Turcija), Davids Škara (Ļubļanas "Cedevita Olimpija", Slovēnija), Ivica Zubacs (Indiānas "Pacers", NBA), Karlo Matkovičs (Ņūorleānas "Pelicans", NBA), Krešimirs Ļubičičs (Gdiņas "Arka", Polija).