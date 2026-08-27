Ar dramatisku uzvaru Latvijas volejbolistes noslēdz Eiropas čempionāta finālturnīru
Latvijas sieviešu volejbola izlase ceturtdien Eiropas čempionāta finālturnīru Stambulā beidza ar uzvaru mačā ar Ungārijas valstsvienību. A grupas mačā Latvijas izlase uzvarēja ar 3-2 (25:22, 18:25, 21:25, 33:31, 15:13).
Latvijas izlasē 33 punktus guva Marta Levinska, kura uzbruka 85 reizes, gūstot 30 punktus. 20 punktus guva Paula Ņečiporuka, bet 15 punktus - Anija Jurdža. Ungārijas valstsvienībā Anete Nēmeta sakrāja 34 punktus, trīsreiz izceļoties blokā. 15 punktus guva Rēka Bozoki-Sedmāka, bet Žofija Čereklije četrus no saviem 12 punktiem guva ar bloku un trīs - ar servi.
Spēli ar vadību (3:1) sāka ungārietes, bet Latvijas izlase guva piecus punktus pēc kārtas, pēc Anetes Nēmetas sitiena autā izvirzoties vadībā ar 6:3. Ungārietes pēc Žofijas Čereklijes bloka panāca neizšķirtu 10:10, bet vadībā izvirzīties nespēja. Nākamos četrus punktus guva Latvijas volejbolistes, bet Ungārijas valstsvienība vēlreiz izlīdzināja rezultātu - 15:15. Latvietes izmantoja trešo setbumbu, pāri laukumam servējot Lukai Nēmetai - 25:22 Latvijas izlases labā. Pēc pirmā seta A. Nēmeta bija guvusi astoņus punktus, bet Latvijas izlasē rezultatīvākā ar septiņiem punktiem bija Marta Levinska.
Otrajā setā pēc līdzīga sākuma Ungārijas komanda panāca vadību ar 10:7, bet pēc Anijas Jurdžas uzbrukuma tika panākts neizšķirts - 12:12. Pēc Lillas Kisas uzbrukuma tīklā Latvijas izlase panāca triju punktu pārsvaru (16:13), taču ungārietes guva četrus punktus pēc kārtas, un vadībā šajā setā Latvijas izlase vairs netika - 18:25 pēc Paulas Ņečiporukas uzbrukuma sitiena autā. Līdzīgā cīņā sākās arī trešais sets, līdz ungārietes guva četrus punktus pēc kārtas, pēc A. Nēmetas uzbrukuma, panākot vadību ar 12:8. Līdz seta beigām ungārietes saglabāja vadību, ar 25:21 uzvarot setu pēc A. Nēmetas uzbrukuma.
Ceturtajā setā Latvijas izlase pēc A. Nēmetas sitiena autā izvirzījās vadībā ar 13:6, taču Ungārijas izlase atspēlējās - 16:16. Turpmākajā seta daļā rezultāts auga punkts punktā, setu pēc Ņečiporukas uzbrukuma uzvarot ar 33:31. Piektajā setā pēc Levinskas bloka rezultāts tapa 3:0 Latvijas labā, un Latvijas izlase saglabāja vadību visa seta laikā, pēdējo punktu uzbrukumā no ceturtās zonas gūstot Anijai Jurdžai.
Pirmajā dienas spēlē A grupā Polija ar 3-0 (25:19, 25:23, 26:24) pieveica Vāciju. Uzvarētājām 25 punktus guva Magdalena Stisjaka, kura uzbruka ar 55% (22/40) efektivitāti. Vācijas komandā 13 punktus sakrāja Līna Alsmeiere.
A grupā pa 12 punktiem četrās spēlēs ir Polija un Turcija, Vācijai ir seši punkti piecās spēlēs, Slovēnijai - pieci punkti četros mačos, Latvijai ir trīs punkti piecos mačos, bet Ungārijai ir viens punkts četrās cīņās.
Jau ziņots, ka Latvijas izlase piektdien ar 0-3 (17:25, 16:25, 16:25) zaudēja pašreizējām Eiropas čempionēm turcietēm, svētdien ar 1-3 (15:25, 18:25, 25:13, 15:25) piekāpās Vācijas izlasei, pirmdien ar 1-3 (19:25, 25:23, 22:25, 24:26) atzina Polijas valstsvienības pārākumu, bet trešdien ar 2-3 (25:23, 25:19, 15:25, 13:25, 12:15) zaudēja Slovēnijai.
Ungārietes ar 0-3 (12:25, 24:26, 20:25) piekāpās Polijai, ar 0-3 (24:26, 21:25, 14:25) atzina Turcijas pārākumu un ar 0-3 (17:25, 21:25, 14:25) zaudēja Vācijas volejbolistēm.
No sešām A grupas dalībniecēm izslēgšanas spēļu turnīrā iekļūs četras spēcīgākās komandas.
Latvijas izlase pasaules rangā ieņem 64. vietu, bet Ungārija ierindojas 29. pozīcijā. Abas izlases pēdējo reizi tikās laukumā pirms diviem gadiem Eiropas Sudraba līgā, abās spēlēs pie panākuma tiekot ungārietēm.
Latvijas izlase Eiropas čempionāta finālturnīrā pēdējoreiz spēlēja 1997. gadā.
Eiropas čempionāts no 21. augusta līdz 6. septembrim notiek Azerbaidžānā, Čehijā, Turcijā un Zviedrijā, bet "play-off" spēļu turnīrs tiks aizvadīts Stambulā.
Latvijas izlasē Daniēlem Kaprioti palīdz treneri Arvils Keišs, Inguna Minusa un Edvarts Buivids, fiziskās sagatavotības treneris Roni Rekola un statistiķi Mareks Maksimovs un Vladimirs Visockis.
Latvijas sieviešu volejbola izlases sastāvs Eiropas čempionātā:
cēlājas - Elvita Dolotova ("Rīgas Stradiņa universitāte"), Elza Reknere (Šapellermonas "Tchalou", Beļģija);
malējās uzbrucējas - Elīna Zvaigzne ("Freisen", Vācija), Paula Nikola Nečiporuka ("Saint-Die-des-Vosges", Francija), Anija Jurdža ("Wroclaw", Polija), Šarlote Šlitere ("Rīgas Volejbola skola"/"Latvijas Universitāte");
diagonāles spēlētājas - Marta Kamēlija Levinska (Drēzdenes "Dresdner SC 1898", Vācija), Megija Dambrehte (Kūsamo "Polkky", Somija);
pirmā tempa uzbrucējas - Anna Rīta (Piekrastes Karolīnas Universitāte, ASV), Marta Beatrise Gintere (Olomoucas UP, Čehija), Karmena Struka (Āhenes "Ladies in Black", Vācija), Junora Vagele (Štrālzundas "Wildcats", Vācija);
"libero" - Kristīne Kramēna, Megija Grundmane (abas - "Rīgas Stradiņa universitāte").