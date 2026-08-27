Spītējot mazākumam, "Riga" iekļūst UEFA Konferences līgas pamatturnīrā: trešais Latvijas pārstāvis, kam izdevies tikt Eiropas klubu elites turnīrā
Latvijas čempione futbolā "Riga" ceturtdien savā laukumā UEFA Konferences līgas kvalifikācijas "play-off" kārtas atbildes spēlē svinēja uzvaru mazākumā un iekļuva grupas turnīrā, kļūstot par trešo Latvijas komandu Eiropas klubu līgu pamatturnīros.
"Riga" ar 2:1 (0:0) pārspēja Fēru salu komandu Klaksvikas KI, divu spēļu summā uzvarot ar 2:1. Pagājušajā nedēļā Fēru salās notikušais mačs noslēdzās ar neizšķirtu 0:0.
Pirmajā puslaikā pārsvars bija mājiniekiem, bet rezultāts palika 0:0. 47. minūtē bumba viesu soda laukumā uz vārtsarga laukuma līnijas atleca pie Režinaldu Ramiresa, kurš to sita vārtu virzienā. Bumba vārtos ielidoja no aizsarga Gastona Telječeas - 1:0 "Riga" labā. 67. minūtē rezultātu izlīdzināja Palls Kletskards, kurš ar raidījumu no soda laukumu vidus panāca 1:1.
75. minūtē mājinieki pēc Andresa Salasara pārkāpuma palika mazākumā. 89. minūtē pie viesu soda laukuma robežas bumbu pārķēra Salahs Ulads, ieskrēja ar bumbu soda laukumā un raidīja to vārtu labajā augšējā stūrī - 2:1.
"Riga" kļuva par trešo Latvijas komandu, kas iekļuvusi UEFA klubu turnīru apakšgrupu sacensībās. 2009./2010. gada sezonā UEFA Eiropas līgas grupu turnīrā spēlēja "Ventspils", bet 2022./2023. gada sezonā UEFA Konferences līgas grupā cīnījās RFS, kas divas sezonas vēlāk iekļuva arī UEFA Eiropas līgas pamatturnīrā.
UEFA Konferences līga ir Eiropas trešā līmeņa klubu turnīrs aiz Čempionu līgas un Eiropas līgas.
"Riga" Eirokausu sezonu sāka UEFA Čempionu līgas kvalifikācijā, kurā pirmajā kārtā ar 3:4 piekāpās Armēnijas čempionvienībai Erevānas "Ararat-Armenia", bet pēc tam Konferences līgas kvalifikācijas otrajā kārtā Čempionu zarā ar 8:4 pārspēja Ziemeļmaķedonijas komandu "Vardar". Trešajā kārtā rīdzinieki ar 2:1 uzvarēja Ģēras ETO no Ungārijas.
Savukārt Klaksvikas vienība Čempionu līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā ar 4:2 apspēlēja Bisenas "Atert" no Luksemburgas, bet otrajā ar 0:1 zaudēja Kauņas "Žalgiris" futbolistiem. Turpinājumā Eiropas līgas kvalifikācijā Fēru salu komanda ar 0:6 piedzīvoja sagrāvi pret Poznaņas "Lech" no Polijas.
Rīdzinieki Latvijas futbola virslīgā atrodas otrajā vietā un šosezon ir piedzīvojuši tikai vienu zaudējumu, kamēr Klaksvikas KI Fēru salu spēcīgākajā līgā ieņem otro vietu.
Konferences līgas kvalifikācijas trešajā kārtā izstājās RFS un "Auda", bet ceturtā Latvijas pārstāve Konferences līgā "Liepāja" cieta zaudējumu kvalifikācijas otrajā kārtā.
Lai iekļūtu UEFA Konferences līgas pamatturnīrā, ir jāpārvar trīs kvalifikācijas kārtas un "play-off" kārta.