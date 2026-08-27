PSG pret "Barcelona", "Real" pret "Arsenal": UEFA Čempionu līgas grupas fāzē gaidāmas aizraujošas "milžu cīņas"
Divkārtējā Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) Čempionu līgas uzvarētāja Parīzes "Saint-Germain" (PSG) grupas fāzē astoņu spēļu laikā tiksies arī ar "Barcelona", kā arī Anglijas premjerlīgas klubiem Mančestras "City" un Birmingemas "Aston Villa", ceturtdien tika noskaidrots Monako notikušajā izlozē.
PSG, kas maijā pēcspēles sitienos uzvarēja Londonas "Arsenal", saglabājot trofeju savā īpašumā, mājās spēlēs ar "Barcelona", "AS Roma", Turcijas čempioni Stambulas "Galatasaray" un Bratislavas "Slovan".
Luisa Enrikes komanda divas reizes dosies spēlēt pie Anglijas klubiem, lai cīnītos ar "City" un "Aston Villa". PSG uzvarēja abas šīs komandas ceļā uz sava pirmā Čempionu līgas uzvarētāju titula iegūšanu 2025. gadā. Francijas čempioni dosies arī uz Spāniju, lai spēlētu ar "Villarreal", un uz Itāliju, lai sacenstos ar "Como" komandu, kuru trenē Sesks Fabregass.
Pirmās spēles grupas fāzē notiks 8. septembrī, bet pēdējās - janvāra beigās.
Pagājušās sezonas fināliste premjerlīgas čempione "Arsenal" uzņems Madrides "Real", Dortmundes "Borussia" un Francijas klubu "Lille", kā arī Azerbaidžānas klubu Baku "Sabah", kas pirmo reizi iekļuva grupas turnīrā, pārvarot četras kvalifikācijas kārtas.
"Arsenal" ir grūts izbraukuma spēļu saraksts, tiekoties ar Minhenes "Bayern", Seviljas "Real Betis", "Napoli" un Prāgas "Slavia".
Vēl viena anglijas premjerlīgas komanda "Liverpool" mājās spēlēs ar Madrides "Atletico", "Porto", "Villarreal" un Francijas vienību "Lens", bet izbraukumā - ar Milānas "Inter", "Club Brugge", Stambulas "Fenerbahce" un līgas grupas debitanti Austrijas komandu Lincas LASK.
Mančestras "United", mājās spēlēs ar "Bayern", "AS Roma", "Leipzig" un "Sabah", kā arī aizvadīs sarežģītas izbraukuma spēles ar "Atletico", Lisabonas "Sporting", "Villarreal" un "Como".
Citas nozīmīgas spēles būs Mančestras "City" viesošanās pie "Barcelona" un Madrides "Real" spēle mājās ar "Inter", savukārt pagājušās sezonas Eiropas līgas uzvarētāja "Aston Villa" dosies pie "Barcelona" un mājās spēlēs ar "Borussia", kā arī tiksies ar Stambulas grandiem "Galatasaray" un "Fenerbahce".
Debitanti šīs sezonas sacensībās ir "Como", "Sabah" un LASK.
Arī pagājušā gada Norvēģijas čempione Stavangeras "Viking" pirmo reizi ir sasniegusi Čempionu līgas grupu turnīru un tiksies ar "Bayern", "Atletico", "Aston Villa" un "Napoli".
Šī ir trešā sezona kopš jaunā Čempionu līgas formāta ieviešanas, kurā 36 komandas ir apvienotas vienā grupā un katra no komandām aizvada spēles ar astoņiem dažādiem pretiniekiem.
Čempionu līgas fināls 5. jūnijā notiks Madridē.