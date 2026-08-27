Smaiļotājs Roberts Akmens iekļūst pasaules čempionāta B finālā 200 metru distancē
Foto: EPA/Scanpix
Roberts Akmens
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Smaiļotājs Roberts Akmens iekļūst pasaules čempionāta B finālā 200 metru distancē

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Latvijas smaiļotājs Roberts Akmens ceturtdien pasaules čempionātā kanoe un smaiļošanas sprintā 200 metru distancē iekļuva B finālā, bet 500 metru distancē kopā ar Aldi Vildi iekļuva pusfinālā.

Smaiļotājs Roberts Akmens iekļūst pasaules čempion...

Akmens savā pusfinālā finišēja ceturtais, A finālā iekļūstot trim ātrākajiem. No labāko trijnieka viņš atpalika 0,18 sekundes un startēs B finālā.

Vilde/Akmens kvalifikācijas airējumā ieņēma trešo vietu astoņu duetu airējumā un bija to piecu pāru vidū, kas pa tiešo iekļuva pusfinālā.

Kanoe sprintā Staņislavs Leščinskis 200 metru distances pusfinālā ieņēma septīto vietu deviņu airētāju konkurencē. Trīs pirmie sportisti iekļuva A finālā, trīs nākamie - B finālā, no kura Latvijas airētājs atpalika 0,51 sekundi.

Pasaules čempionāts kanoe un smaiļošanas sprintā beigsies svētdien.

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Roberts AkmensAldis Vilde

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