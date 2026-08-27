Roberts Akmens
Citi sporta veidi
Šodien 20:56
Smaiļotājs Roberts Akmens iekļūst pasaules čempionāta B finālā 200 metru distancē
Latvijas smaiļotājs Roberts Akmens ceturtdien pasaules čempionātā kanoe un smaiļošanas sprintā 200 metru distancē iekļuva B finālā, bet 500 metru distancē kopā ar Aldi Vildi iekļuva pusfinālā.
Akmens savā pusfinālā finišēja ceturtais, A finālā iekļūstot trim ātrākajiem. No labāko trijnieka viņš atpalika 0,18 sekundes un startēs B finālā.
Vilde/Akmens kvalifikācijas airējumā ieņēma trešo vietu astoņu duetu airējumā un bija to piecu pāru vidū, kas pa tiešo iekļuva pusfinālā.
Kanoe sprintā Staņislavs Leščinskis 200 metru distances pusfinālā ieņēma septīto vietu deviņu airētāju konkurencē. Trīs pirmie sportisti iekļuva A finālā, trīs nākamie - B finālā, no kura Latvijas airētājs atpalika 0,51 sekundi.
Pasaules čempionāts kanoe un smaiļošanas sprintā beigsies svētdien.