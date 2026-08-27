Vladimirs Vasiļjevs (foto: "FK Liepāja")
Futbols
Šodien 20:21
"Liepāja" zaudē galveno treneri Vasiļjevu, kurš darbu sāka jūnijā
Latvijas futbola virslīgas klubu "Liepāja" neturpinās vadīt igauņu speciālists Vladimirs Vasiļjevs, ceturtdien pavēstīja Liepājas vienība. "Liepāja" ziņo, ka vienošanās pārtraukta pēc abpusējas vienošanās.
Vasiļjevs kļuva par "Liepājas" stūrmani jūnija sākumā. Viņa vadībā liepājnieki pēc pārvarētas pirmās kārtas zaudēja UEFA Konferences līgas kvalifikācijas otrajā kārtā, Latvijas virslīgā uzvarēja piecās cīņās un piedzīvoja sešas neveiksmes, bet Latvijas kausā izstājās astotdaļfinālā.
Iepriekšējā darba vieta 38 gadus vecajam Vasiļjevam bija Igaunijas klubs "Paide", bet karjeru viņš sāka Tallinas "Levadia" sistēmā, pēc tam vadīja Nemmes "United", kā arī strādāja Slovākijā pie "Šamorīn" stūres.
Maija beigās šķīrās "Liepājas" un zviedru trenera Andrēasa Alma ceļi.
"Liepāja" Latvijas futbola virslīgas turnīra tabulā atrodas piektajā pozīcijā.